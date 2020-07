V loňském roce nemělo přilbu nasazenou celkem 28 z 36 obětí z řad cyklistů. Její důležitost každoročně během letní sezóny, kdy se stává obvykle nejvíce nehod na kole, připomíná Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Horskou službou ČR a dalšími partnery. Celorepublikový projekt Na kole jen s přilbou pomáhá chránit zdraví cyklistů už deset let, a tak cyklohlídky potkáte i letos na řadě míst po celém Česku.

Stále více návštěvníků hor a dalších turisticky zajímavých lokalit usedá za řídítka jízdních kol. Přece jen na nich se toho dá stihnout více. Sama jízda pak bývá příjemnou relaxací nejen pro dospělé, ale i dětské jezdce. Víkend strávený kocháním se malebnými přírodními scenériemi a poznáváním turisticky zajímavých míst ze sedla jízdního kola tak může být ojedinělým zážitkem pro všechny, kdo se nebojí usednout do sedla a šlápnout do pedálů. Jízda na bicyklu může být nejen příjemná, ale také bezpečná.

Cyklisté patří společně s chodci a motocyklisty mezi nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. V roce 2019 zemřelo při dopravních nehodách celkem 36 cyklistů, dalších 309 bylo těžce zraněno a 3 162 lehce. Nejvíce usmrcených cyklistů bylo ve věku 65 a více let, a to celkem 16 z nich. Dalším 9 bylo mezi 55 a 64 lety.

„Zejména starší generace cyklistů není na přilby příliš zvyklá a mylně se domnívá, že při jízdě není důležitá. Stačí přitom banální překážka a následný pád z kola může mít vážné nebo tragické následky. Přestože nad 18 let je použití přilby na dobrovolnosti každého, my důrazně doporučujeme, aby ji na hlavě při jízdě měli všichni cyklisté bez ohledu věku,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Na trhu je obrovský výběr přileb, které jsou vhodné jak na sport, do lesa, do náročnějšího terénu, tak i těch které ochrání a sluší pří jízdě ve městě,“ dodává Jan Polák.

Alkohol zpomaluje reakce

Nejčastějším problémem cyklistů v roce 2019 byl alkohol a jiné návykové látky. Až 30 procent dopravních nehod zavinili opilí cyklisté. Z celkového množství těchto nehod, kterých je evidováno 782, bylo v 509 případech cyklistům naměřeno více než 1,51 promile. „Mnozí cyklisté vyjedou na výlet a odměnou za ujeté kilometry jim je pivo. Pozor na to, i když se oproti loňsku stalo o 46 nehod způsobených cyklisty méně, alkohol za řídítka prostě nepatří. Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů aut. Snižuje vnímaní, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit,“ varuje Jan Polák.

Většinu havárií způsobí sami cyklisté. Pokud jsou k nehodě přivoláni policisté, statistiky hovoří, že nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost jízdy. Třetina cyklistů bourá při rychlosti 15 až 24 kilometry za hodinu, další zhruba čtvrtina jede rychlostí mezi 25 a 34 kilometry v hodině. Nehoda se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv, to znamená jak občasným jezdcům, tak i těm, kteří jsou přesvědčeni, že mají řídítka plně pod kontrolou.

„V loňském roce jsme zasahovali u 970 případů spojených s úrazem cyklisty nebo jezdce na koloběžce. Nehody a pády se většinou bez zranění neobejdou a štěstím je, když cyklista po nehodě vyvázne jen s odřeninou. Proto je třeba se chránit, zejména hlavu. Pokud totiž dojde k vážnému nebo smrtelnému poranění cyklisty, ve třech čtvrtinách případů je zasažena právě hlava“, říká Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby ČR, o.p.s.

V sobotu 11. a neděli 12. července se budete moci s cyklohlídkou setkat u Šámalovy chaty v Jizerských horách. Využijte této možnosti ke krátkému odpočinku. Během něho se můžete dozvědět užitečné informace o tom, jak pečovat o řádný stav jízdního kola, jaká je jeho povinná výbava, jak být viditelný pro ostatní, jaká psaná i nepsaná pravidla dodržovat na silnicích i mimo ně, nakolik může být alkohol za řídítky nebezpečný a také jak vybrat tu správnou helmu. Na webovém portálu projektu http://www.nakolejensprilbou.cz pak na vás čeká celá řada dalších zajímavých informací.

Ladislav Slánský, Tým silniční bezpečnosti