Czechitas Letní škola IT pro středoškolačky bude poprvé v Liberci

Čtenář reportér





Dvacet jedna středoškolaček se rozhodlo strávit srpnový týden poznáváním světa IT s Czechitas v Liberci. Holky, naprosté začátečnice, si vytvoří webovové stránky, naučí se základy grafiky, naprogramovat webové aplikace, okusí internet věcí (IoT) a setkají se se zástupci firem, aby zjistily, co práce v IT obnáší a jaké IT pozice existují. Kromě toho absolvují hackathon a zlepší si prezentační dovednosti v rámci slavnostního galavečera, kdy budou prezentovat své projekty z celodenního hackathonu.

Letní škola IT pro středoškolačky. | Foto: www.czechitas.cz