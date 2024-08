Když je mládeži 15 let, považuje své rodiče za „mimoně“. Ilustrační foto

Když je mládeži 15 let, považuje své rodiče za „mimoně“, když je mladý člověk plnoletý, tak uzná, že rodiče měli někdy pravdu, když je mu 30, tak si říká, že měli občas pravdu, když je mu 50, tak zjišťuje, že měli často pravdu. A když je mu 70 a rodiče mu zemřeli, tak lituje toho, že se s nimi již nemůže poradit.

A aby to nebylo někomu líto a aby si mládež mohla zopakovat rady rodičů, tak jsem se jich pokusil několik sepsat. Jak s nimi kdo naloží, to je jen jeho věc. Dobré je, pro mládež, si uvědomit, že jste pravděpodobně největší investicí svých rodičů. Ať již finanční nebo časovou. I proto se nemůžete divit tomu, že se snaží o vás pečovat a že dávají pozor na to, aby se vám nic nestalo. Až budete mít děti, tak nebudete jiní !

Bude vám vadit veškeré hazardování dětí se svým zdravím nebo dokonce se svým životem. A to bude jen dobře! Pozor na alkohol a drogy. Nejlépe je s nimi vůbec nezačínat a nebo u alkoholu maximálně dvě deci vína nebo jedno pivo za den. Nevěřit každému, i když se tváří přátelsky. Toto souvisí i s výběrem partnera nebo kamaráda.

Jsou sice i situace, kdy vám nic jiného než věřit neznámým lidem nezbývá ale těch není zase tak mnoho. Jaký člověk je, to nepoznáte za sluníčka na pláži s levným občerstvením. Osobně jsem zkoumal povahu přítelkyně tak, že jsem v létě pečlivě sledoval předpovědi počasí. Když se ukázalo, že bude týden pršet, tak jsem vzal auto, stan, spacák, karimatku atd. a pozval jsem na týden přítelkyni na výlet na Šumavu. A poznali jsme se dokonale oba.

Dokud se nepoznáte víc, není sex na pořadu dne – ani týdně ani… Zvláště pro děvčata je důležité odložit sex na dobu až si prověří, že chlapec, který je jim sympatický je také zodpovědný. Výchova chlapců k zodpovědnosti je v dnešní době poměrně dost zanedbaná. Rodiče nemají na to čas ani nervy, škola jen učí a vojenská služba není již povinná. Z dobrých rad vznikají dobrá předsevzetí, ale co jsou platná všechna dobrá předsevzetí, když máme slabou vůli tato předsevzetí uskutečnit.

A proto je třeba pevnou vůli trénovat (stejně jako běh nebo hru na hudební nástroj). Jak trénovat? Dáme si nějaké dobré předsevzetí. Nejlépe takové, které můžeme dělat denně. A pak jej zkoušíme plnit. Mimo výběr partnera je také důležitý výběr povolání. Čím dříve si jej vybereme, tím lépe se na něj potom můžeme připravit!

Jak na to? Jsou tři hlavní kritéria pro výběr zaměstnání: vlastní schopnosti toto zaměstnání vykonávat, užitečnost zaměstnání pro společnost, naše obliba tohoto zaměstnání. Když se nám podaří splnit alespoň dvě kritéria, tak je to dobré. Majetek obce je také majetek váš. Proto jej neničíme!

Ke starším lidem se chováme s úctou. Maximálně dvě hodiny u obrazovky a minimálně hodinu pohybu denně! Dobré vztahy v rodině jsou důležitější než peníze. Rodina je jeden z kořenů našeho stromu života. Pomůže nám, když to bude potřeba. Proto ji nebudeme rozvracet, ale budeme ji podporovat. I když se „to“ nikdo nedoví, dobré je mít čisté svědomí!

Na závěr připomínám část Desatera: 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Také nepožádáš statku jeho. Nejjednodušší je ovšem nedělat to, co nechceš, aby jiní dělali tobě!

Zdeněk Joukl / joukl.cz

