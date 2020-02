Po nás nastupoval sbor z Ameriky, Belgie a dalších, samé dospělácké sbory, pouze za ČR malé děti.V neděli bylo v divadle „Tříkrálové zpívání“ a to bylo také velice pěkné. Následovat bude ve zkratce řečeno Sportovec roku. Vše jsem již měla připravené, novou píseň, choreografii, motorku a najednou telefon, že se vše musí předělat na olympiádu v Tokiu, kam se dostala dvě děvčata odsud.

Znova nová choreografie, píseň, olympijská vlajka a olymp. kruhy, prostě všechno možné, co se vejde zhruba do 10 minut. Pokud vše dobře dopadne, v březnu by měl Skřivánek odjet do Amsterdamu na Mezinárodní festival Cantate Amsterdam 2020, v době od 12.3. – 15.3. 2020. Vše připravuji, ovšem, také záleží na penězích, protože cesta autobusem je velice finančně nákladná. Pak už budou následovat Velikonoce a v květnu opět Kytička písniček.

Věra Pokorná