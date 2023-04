V dubnu se na rýnovické základní škole odehrál první absolventský ples, který zorganizovala paní učitelka Bára Bobková. Deváťáci si pro své rodiče, kantory a kamarády připravili předtančení, které začalo country tancem a skončilo jivem. Poté následoval tanec s rodiči.

Na jablonecké ZŠ Rýnovická se konal první absolventský ples. | Foto: ZŠ Rýnovická

Jako další bod programu bylo šerpování, u kterého třídní učitel Jan Vocel předával šerpy deváťákům a paní zástupkyně ředitelky Petra Kadlečková měla ke každému z nás pár řádků, které o nás napsali rodiče a spolužáci. Celý večer byl doprovázen reprodukovanou hudbou. Ve večerním programu byla ukázka Zanchin Budo, kterou si přichystali deváťáci Lukáš a Bohumil s jejich kamarádkou Míšou. Následovala ukázka capuery, což je bojové umění, které nám ukázala skupina z Liberce.

Překvapením večera byl kouzelník Magic Alex s iluzionistkou Julčou, kteří předvedli fenomenální kouzla. V průběhu večera proběhla dražba dortu, řízků a plyšového medvěda, výtěžek bude použit žákům této třídy na zaplacení dopravy na výlet a prohlídku Drážďan.

A jak si užili večer deváťáci?

„Bylo to moooc hezký, užila jsem si to a zážitek na celý život, minimálně na základku.“ Natálie

„Takže moje pocity: palec nahoru, amazing, good, ok, best, najs, a to je vše.“ Marek

„No, tak ples byl moc poveden, bavilo mě ho i připravovat.“ Klára

„Vážím si toho, že jsem si tento ples mohla užít zrovna s těmito lidmi.“ Sára

No, ale proč to píšeme, my bychom touto formou chtěli ještě poděkovat ředitelce školy Janě Mašindové, která nám dovolila ples uskutečnit. Také děkujeme všem rodičům, kantorům a kamarádům, kteří si přišli užít ples společně s námi.

Chtěli bychom moc poděkovat paní učitelce Báře Bobkové, která se nebála a zorganizovala tento ples, chtělo to hodně odvahy a trpělivosti, vážíme si toho. A naše největší díky patří Petře Kadlečkové a Janu Vocelovi, kteří nás společně dovedli až sem. Mají neskutečný obdiv, že to s námi vydrželi, i ve chvílích, kdy to s námi nebylo zrovna jednoduché a také děkujeme, že si večer užili společně s námi.

Sára Študentová, žákyně 9. třídy ZŠ Rýnovická