Projekt Paměti národa „Dokumentaristou z domova“ přináší oběma skupinám smysluplnou činnost. Děti v rámci školního projektu nahrají příběh pamětníka – buď na dálku po telefonu, nebo vyzpovídají třeba své rodiče či prarodiče, kteří žijí s nimi doma. Během projektu se mladí dokumentaristé naučí řadu nových dovedností a senior, který vypráví svůj příběh, jim poskytne cenné informace a zároveň má pocit užitečnosti.

„Skrze vyprávění životního příběhu se mohou děti s rodiči a prarodiči dostat blíž k sobě, jít v rámci vztahů hlouběji. Je to příležitost se na chvíli zastavit, protože na takový rozhovor normálně nebývá čas. A propojování nejstarší a nejmladší generace prostřednictvím vyprávění velmi dobře funguje. Pozorujeme to už osm let u našeho velkého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů,“ říká Magdalena Benešová, která vede vzdělávání v Post Bellum.

Projekt „Dokumentaristou z domova“ má tři verze, rozdělené podle věku dětí – pro 1. a pro 2. stupeň i pro střední školy. Na webu projektu https://vypravej.pametnaroda.cz stačí kliknout na sekci „Dokumentaristou z domova“, kterou připravil vzdělávací tým Post Bellum přímo pro týdny, kdy jsou školy kvůli opatřením proti šíření koronaviru zavřené.

Učitelé se na webu dozvědí, co vše žákům může projekt přinést, a pro děti jsou na webu k dispozici podrobné návody, které je krok po kroku provedou přípravou na rozhovor i natáčením. Přehledně se dozvědí, jak se vede rozhovor, jak se na něj mají připravit, na co se pamětníka ptát nebo jak příběh vyprávět. Ale dostanou rady i k tomu, jakou techniku si pořídit nebo jak natáčet rozhovor na kameru, apod. Neméně pozornosti je věnováno tvorbě výstupu – děti tvoří krátké video-medailonky, prezentace a podobně. Dětem poskytneme také individuální konzultace formou online webináře. Autoři nejzajímavěji zpracovaných medailonků budou mít možnost uslyšet svou práci na vlnách Českého rozhlasu v rámci pořadu Příběhy 20. století.

Video-pozvánky k programu „Dokumentaristou z domova“ bude Paměť národa zveřejňovat zhruba každé dva dny na Facebookové stránce Paměť národa Vzdělávání, informace budou také na FB Paměti národa a webu Post Bellum. Kdo nechce čekat, může projektem projít zrychleně přímo na výukovém webu Vyprávěj příběhy.

Kromě toho, že děti a dospívající mohou s podporou projektu „Dokumentaristou z domova“ natočit své babičky, dědy nebo rodiče, může tým Paměti národa propojit děti i s pamětníky, jejichž vzpomínky už zaznamenali profesionální dokumentaristé pro www.pametnaroda.cz. Právě začalo fungovat Centrum pomoci Paměti národa, v němž lidé z Post Bellum pomáhají seniorům, kteří jsou v těchto dnech a týdnech nejvíce ohroženi. „Voláme těm, k nimž máme nejblíže – pamětníkům, kteří nám vyprávěli svůj příběh. Ptáme se jich, jak se mají a zda něco nepotřebují. Kromě dobrovolnické pomoci třeba s nákupem se také snažíme pamětníky vtáhnout do práce s dětmi. Žákům a studentům mohou po telefonu či Skypu vyprávět, co během života zažili. Budou aktivní a třeba i cítit méně starostí kvůli současné situaci,“ popisuje propojení aktivit Mikuláš Kroupa, ředitel neziskové organizace Post Bellum. První desítky pamětníků už na výzvu zareagovali a jsou připraveni své příběhy dětem po telefonu vyprávět.

Michaela Szkála