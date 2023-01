Svoje umění a představivost ukáže spousta návrhářů, sklářských a bižuterních firem i odborných škol. Letošní akce má podtitul Dotek budoucnosti. Měla jsem možnost navštívit módní návrhářku Jiřinu Tauchmanovou a prohlédnout si pár modelů nachystaných na tuto přehlídku. A opravdu mohu prozradit, že je to úchvatné.

Nejen, že je Jiřina Tauchmanová známou návrhářkou, ale již několik let se věnuje i skleněné tvorbě, konkrétně lehanému sklu, které jsme již mohli vidět na akcích jako třeba Skleněné údolí a má stálou prodejní expozici v Křišťálovém ráji. K části modelů však vytvořila i vlastní šperky, které výborně korespondují s šaty.

Druhá část luxusních šperků vznikla ve spolupráci s bižuterní společností Misamo Michaely Möllerové a bude to opět velmi zajímavé. Společně vytvořily již v minulých letech mnoho nezapomenutelných módních kreací pro různé akce a vždy to bylo dechberoucí a originální. Sklo ale není jen součástí návrhářčiných modelů. Svoji nádhernou křehkou tvorbu přímo vložila do látky…

Úchvatný design šatů i šperků umocňují krásné syté a zářivé barvy a velmi kvalitní materiály a zpracování. Myslím, že každá žena by chtěla takové šaty obléci. Nyní můžeme jen závidět modelkám. Pokud se zajímáte o originální módu, o skleněnou tvorbu a bižuterii, tak typickou pro tuto oblast, přijďte se podívat a pokochat se obojím zároveň. Vstupenky jsou již v prodeji. Bude rozhodně na co se koukat. A já sama se na tuto super akci moc těším.

Petra Glosová