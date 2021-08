Na trhu jsou horská elektrokola, také krosová, městská i silniční. Běžně se s nimi tak potkáme v terénu, na cyklostezkách nebo ve městech a okolí. Kromě nových zážitků, rychlejšímu přesunu, ale i možností, kam se za pomoci elektrického pohonu podívat, mají elektrokola i svá rizika. Cyklista musí jednak pamatovat na bezpečnost v silničním provozu, a také na parametry, které musí jeho e-kolo splňovat, tak aby byl při jízdě stále cyklistou.

Mnoho Čechů při výběru letošní dovolené kvůli koronavirovým omezením upřednostní tuzemsko. Navíc léto k usednutí na kolo a poznávání krás při jízdě na něm přímo vybízí. Elektrokola mají spoustu benefitů, mimo to, že jsou ekologicky šetrné, otevírají nové možnosti. Cyklisté jsou díky asistenci elektromotoru schopni ujet delší trasu, jsou si jistější, udržují se v kondici, a současně e-kola přináší i menší fyzickou zátěž. Na druhou stranu, na něj často usednou i ti, kteří by si na vyjížďku na klasickém jízdním kole netroufli. Nevyplatí se proto přeceňovat své síly.

Pozor na čipování elektrokol

Výkon elektrokola nesmí přesáhnout 250 W a maximální rychlost nesmí být vyšší 25 km/h. „Pokud dosáhneme této rychlosti, motor se automaticky vypne, přestane při jízdě pomáhat. Pro rychlejší jízdu už musíme zabrat vlastní silou,“ říká Ladislav Slánský, koordinátor projektu Na kole jen s přilbou. Pokud elektrokolo nesplňuje stanovené limity dané legislativou, jeho uživatel už není považován za cyklistu. „Najdou se i tací prodejci, a to včetně známých značek a prodejen, kteří již v základu prodávají kola tzv. čipnutá. To znamená, že na nich není omezena rychlost a pohon má vyšší výkon,“ upozorňuje Slánský. Na takový prostředek se vztahují jiná zákonná pravidla, nezbytné je například řidičské oprávnění, pojištění a registrace vozidla apod. Vyjet může pouze na určené komunikace.

Při pořízení elektrokola je vhodné si vybraný model dobře prohlédnout, vyzkoušet a porovnat s ostatními typy. Elektrokolo je mnohem těžší a díky elektrickému pohonu má jinde umístěno těžiště. Proto je zapotřebí se s kolem předem seznámit, vyjet na něm na bezpečných místech dřív než naostro v provozu. Pro ty, kteří na něj sednou poprvé nebo po delší době, může být taková cesta složitá a nebezpečná.

Lidé by se měli při výběru zajímat i o kapacitu baterie a dojezd elektrokola. „Před každým cyklovýletem je potřeba zvážit náročnost trasy a vlastní schopnosti, a zrovna tak zkontrolovat stav elektrokola a baterie. Bylo by nemilé snížit kapacitu dojezdu jen kvůli tomu, že jsme dostatečně baterku nenabili a trasa našeho výletu byla zpočátku velmi do kopce,“ doporučuje Slánský.

Ačkoliv je ochranná přilba ze zákona povinná do osmnácti let, měla by být obzvlášť pro jezdce na elektrokole samozřejmostí bez rozdílu věku. Pád z kola v rychlosti 25 km/h je podobný jako když člověk spadne na zem z výšky dva a půl metru.

Nejdůležitějších rady, které bychom měli před jízdou na elektrokole vědět, shrnul Tým silniční bezpečnosti v novém videu, které vzniklo za podpory Libereckého kraje.

Zdroj: Youtube

Tým silniční bezpečnosti