To divadlo se pyšní názvem Městské divadlo Jablonec nad Nisou a jeho největší výhrou je kreativní, pracovitý a nadšený ředitel, který se se svým týmem rozhodl, že to zkrátka nevzdá a kulturu v Jablonci padnout nenechá. A přestože vládní restrikce mění svoji podobu ze dne na den a oblast kultury patří k těm nejohroženějším, podařila se jim věc nevídaná. Ve středu 9. prosince na prknech jabloneckého stánku zase vyšly hvězdy.

V komponovaném večeru se objevilo hned jedenáct hudebníků napříč žánry, které vedle lásky k hudbě spojuje i láska k jabloneckému divadlu. „Všichni účinkující tu již v minulosti několikrát koncertovali a pojí nás s nimi, nestydím se říci, přátelské vazby. Jelikož máme každoročně absolutně vyprodané Vánoční koncerty, přemýšleli jsme, jak kouzlo Vánoc a adventního času vdechnout ztichlému kulturnímu stánku i letos. A samozřejmě šlo o to, přenést tu atmosféru všem našim příznivcům,“ uvedl autor nápadu a ředitel Městského divadla Jablonec Pavel Žur. On line přenos se nakonec ukázal jako schůdné řešení a když svoji účast potvrdili všichni oslovení hudebníci, nestálo realizaci projektu nic v cestě. A tak vznikl projekt Láska Víra Naděje, který svému názvu skutečně dostál.

Pohodlně uvelebení v soukromí svých obýváků, sledovali kulturomilovníci své oblíbence a mnozí si zakoupili vstupenku v nominální hodnotě 100, 200, 300, 400 a 500 korun, aby tím podpořili své divadlo.

Fotogalerii a odkaz na koncert najdete ZDE: Láska, víra, naděje: Vánoční galakoncert v Jablonci byl kouzelný i on-line

A tak se na pódiu střídali Milan Šatník, Dasha, Zlatka Bartošková, Magda Malá, Leona Machálková, Vilém Veverka, Jan Smigmator, Michal Kindl, Jirka Koběrský, David Deyl a překvapení večera, Štefan Margita. A přestože jsme tentokrát seděli u svých monitorů, on line přenos nám dokázal pohladit duši, vyprahlou vším tím děním kolem nás a připomněl, proč jsou Vánoce zvané pohádkovými. První část byla žánrově pestřejší, v té druhé zazněly převážně Vánoční skladby. v nichž se objevili i jablonečtí Vrabčáci. A když v závěru došlo na společný zpěv snad nejznámější České koledy Narodil se Kristus Pán, zpívali jsme doma všichni. Bylo to tak krásné a neuvěřitelné zároveň, že jsem moc ráda, že existuje záznam večera na YouTube a že si to mohu kdykoliv pustit znovu. A kdyby to chtěli vidět a zažít i ti, kteří doma internet nemají, mám pro ně dobrou zprávu. Záznam z koncertu zařadila do svého vysílání i TV Barrandov, která ho nasadí do svého Vánočního programu.

„Jsem rád, že jsme se do velkolepého projektu pustili, že jsme ho dotáhli do konce a jak se večer povedl, se můžete přesvědčit sami buď na stránkách divadla, na YouTube či na zmiňované TV Barrandov. Jsem přesvědčen, že budete spokojeni a za nás mou slíbit, že budeme pro náš kulturní stánek dělat maximum až do roztrhání těla, protože bez kultury by to zkrátka nebylo ono,“ zhodnotil večer viditelně dojatý Pavel Žur. A my, stejně jako účinkující, děkujeme z celého srdce za úžasný zážitek, kterých je nyní jako šafránu a za neutuchající energii ansámblu jabloneckého divadla, který se zkrátka nedá. Za koronavirovou krizí a dost možná ještě dál je NAŠE Městské divadlo Jablonec. Děkujeme.

ims