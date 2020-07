Areál bude otevřen již ve 12:00, hudební produkce začíná v 13:00. Krásné prostředí včetně koupání v Jizeře, výborná hudba a bohatý doprovodný program pro dospělé i děti během celého dne. Kemp a parkování jsou přímo v místě události, vstupné je i letos dobrovolné.

Profesionální scéna i ozvučení, světelná produkce,parkování a stanování přímo v areálu festivalu a vlaková zastávka na dohled, občerstvení. Vstupné je dobrovolné, podle jeho výše obdržíte příslušný počet slosovatelných lístků a máte velkou šanci získat žertovnou či hodnotnou cenu.

Letos zahrají ZeDna, Makule, Banaopank, Sarah & The Adams, Znouzecnost, Flastr, Ondra Ruml, Schodiště, The Chancers, The Scoffers, a na závěr jako vždy Pól McKántry- jamovací sestava pořadatelů s dalšími muzikanty.Koronakrize bohužel zapříčinila neúčast jindy tradičních zahraničních kapel, letos plánované kolumbijské a australské bandy snad uslyšíme v následujícím ročníku.

„Náš prázdninový hudební festival je bez žánrových hranic s výjimkou normalizačního popíku a revivalů. Mezi návštěvníky jsou rodiny s dětmi, fandové všech žánrů a všeho věku. Festival i doprovodný program se odehrávají v nádherném prostředí travnaté louky kempu na břehu Jizery, poblíž Dlaskova statku, který určitě stojí za návštěvu,“ uvedl Martin Bauer starší z pořádající společnosti SUNDISK.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit například na bike show Jana Sladkého, aktivity pro děti i dospělé, nafukovací lezeckou stěnu, skákací hrad, dětské dílničky aj.

„Akci můžete pojmout jako celodenní výlet – ráno vyrazit na koloběžkách směr Malá Skála a odsud se vrátit na kanoi přímo k místu konání festivalu, půjčovna lodí i koloběžek je součástí areálu, doplnil Bauer.

Festival pořádá a financuje Sundisk a Klub Na Rampě, s podporou ze strany města Turnov a Libereckého kraje.

