„Možnost navštívit výrobu firmy Perlex měli účastníci Víkendu Křišťálového údolí na podzim 2019. Asi málokdo tušil, jak výroba perliček probíhá a bylo moc zajímavé zkusit si šikovnost při některých operacích. Najednou člověk zjistil, že vyrobit krásnou kulatou a hladkou perličku rozhodně není snadné. Věřím, že nám epidemická situace během několika měsíců umožní znovu se do výroby podívat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Firma Perlex Bijoux vznikla roku 1995 a snaží se zachovat tradiční zvučné jméno české bižuterie. Nepřijímají za každou cenu nové průmyslové technologie, protože věří, že tradiční metoda smáčení, kterou se zde vyrábělo od počátku 20. století, je stále zárukou kvality a preciznosti na rozdíl od masové výroby v asijských zemích.

Jejich perly jsou vyrobeny pouze z českého skla a tuzemských materiálů a při jejich výrobě firma pečlivě dbá na to, aby neznečišťovala životní prostředí. Vyváží do Brazílie, Střední Ameriky, USA, Kanady a z Evropy především do její západní části a od roku 2013 je nositelem ocenění Regionální produkt Jizerských hor.

Jan Mikulička, Liberecký kraj