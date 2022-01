Z Jablonce, zastávka Centrum, v 9.58 vlakem s přestupem v 10.12 ve Smržovce pokračujete do Josefova Dolu. Můžete se naposledy zahřát horkým nápojem přímo naproti nádraží, než se vydáte cestou po žluté nahoru. Turistická trasa kopíruje cyklistickou Hřebenovku. Máte před sebou středně náročné stoupání cca tři kilometry, ale hole se vám určitě hodit budou, nejen tady ale i později.

Jakmile budete mít křižovatku s magistrálou označenou zelenou turistickou značkou před sebou, dosáhli jste nejvyššího bobu a už budete jen klesat. Přes Mariánskohorské boudy pokračujete po žluté na Protrženou přehradu. Po silnici by to od rozcestníku bylo několik kilometrů, cesta vede velkým obloukem, ale pěší si to mohou zkrátit půlkilometrovou pěšinou přes les ale v náročném terénu.

Před vámi se otevře celá scenérie přehrady. Je tu hezky v každém ročním období, ale v zimě si mráz hraje s úžasnými obrazy na zurčící Bílé Desné… než někdy zamrzne hladina docela. Rozhodně nevynechejte občerstvení v útulně. Chvilku posedět s horkou griotkou má své kouzlo i v mrazu. A pokud vyrazíte za slunného počasí, zdržíte se určitě i déle.

Běžkaři většinou odbočí po své trase vlevo na Jezdeckou cestu, kde jsou upraveny stopy. Vy se vydáte podél řeky dolů do Desné. Pokud patříte mezi otužilce jistě uvítáte velmi příznivý přístup k řece u otočky autobusu Desná - Porcelánka. Pár minut v chladné vodě zdravému organismu svědčí, ale nikdo to nezkoušejte úplně sami a nepřipraveni. Neoprénové návleky na nohy a obuv do vody jsou skoro podmínkou. Vhodný ručník a termoska s čajem nezbytností. A pak už hurá domů.

Kolem každé celé hodiny jede autobus ze zdejší konečné, pozor jen ve všední dny. Můžete se, pokud už máte „dost“, přiblížit do Desné na vlak zpět autobusem, ale po koupání pod jezem musíte zvládnout dobře timing. Nebo svižně pěšky. Od Porcelánky je to na nádraží po silnici něco přes kilometr.

Celý výlet k Protržené přehradě, jeho pěší část, měří necelých 11 kilometrů a nastoupáte téměř 20 pater. A zpět v Jablonci jste kolem půl čtvrté odpoledne, pokud se ale nechcete trochu víc kochat…

Lenka Klimentová