V komponovaném pořadu spolu s ředitelem Městského divadla Jablonec Pavlem Žurem opět, po nekonečné pauze, přivítali diváky v krásných secesních prostorách kulturního stánku. V rámci projektu Divadlo pro 100 se přítomní v uvolněném a velmi příjemném rozhovoru dozvěděli mnoho opravdových zajímavostí ze života tohoto skvělého zpěváka.

Ředitel Žur s bravurou vybalancoval bulvární zprávy, které se kolem Matuše točí a společně tak dokázali dát fanouškům realistický obraz zpěváka, jehož hlas si zaslouží větší prostor, než jsou chabé žvásty ze soukromí, honící se za senzací.

Jak sám Matuš prozradil, za jeho zviditelněním stojí Lucinka. A neuvěříte jaká. Jde o dceru Karla Gotta, Lucku, která o Bohušovi před tatínkem básnila tak dlouho, až se mistr sebral a šel si ho poslechnout. A pak již věci nabraly spád. Interpret záhy získal bronzového Slavíka a jak sám přiznal, dost to s ním ´zamávalo´. Bohužel v tom negativním slova smyslu. Nějaký čas o něm nikdo neslyšel. Pomocnou ruku mu podal právě Pavel Žur a snad se na mě pánové nebudou zlobit, když řeknu, že první Matušovo vystoupení po alkoeskapádách mělo k dokonalosti daleko. Ale to byla taky poslední chvíle, kdy bylo na jeho zpěvu co kritizovat.

Bohuš je dávno zpátky s plnou parádou a Gottovci i Matuškovci se mohou jen tetelit, s jakou bravurou zvládá tento novopečený tatík jejich nejmilejší pecky. Tóny sedí jako ..del na hrnec a kdyby zvládal vysoké hory stejně jako vysoké tóny, určitě by ho po ramenou plácal i Reinhold Messner.

Matuš během večera v jabloneckém divadle střídal jednu pecku za druhou, pochopitelně zabrousili i do světa muzikálů, rozezpíval orouškované publikum a dokonale sladil svoje vystoupení s doprovodem dětí z místního DPS Vrabčáci. Vidět šťastné děti, šťastného ředitele divadla, šťastnou hlavní hvězdu a šťastné diváky jsme již po koronapauze nutně potřebovali. A tady se nám toho dostalo měrou vrchovatou.

A pokud jste se kvůli omezenému počtu lístků do divadla tentokrát nedostali, máte možnost zhlédnout koncert i s povídáním on line na stránkách divadla, či na kanále You ube A věřte, že uvidíte nejen vousy a la Matuška, nebo společnou produkci Dagmar Vajdíkové ( klavír) a Františka Lamače ( housle), vynikajícího průvodce večerem, Pavla Žura, ale jsem si jistá, že i na vás bude proudit ta radost, že kultura a divadlo přežili.

(ims)