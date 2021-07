Jsou jimi hospodář David Mlejnek, horolezec Jan Červinka, obnovitel drobných sakrálních staveb Jiří Daněk (in memoriam), kartograf a vydavatel map Jiří Rohlík, lesník Karel Hroch, výrobce tradičních vánočních ozdob Rautis, a. s. a bývalý člen Horské služby Krkonoše Vladimír Paudera.

Při v pořadí jedenáctém předávání Cen ředitele Správy KRNAP1 se laureáty stalo sedm význačných osobností či institucí, které přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách. Jsou jimi hospodář David Mlejnek, horolezec Jan Červinka, obnovitel drobných sakrálních staveb Jiří Daněk (in memoriam), kartograf a vydavatel map Jiří Rohlík, lesník Karel Hroch, výrobce tradičních vánočních ozdob Rautis, a. s. a bývalý člen Horské služby Krkonoše Vladimír Paudera.

Laureáti, resp. jejich zástupci převzali z rukou ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische ceny v podobě Krakonoše. Ty vyrobil jako drátěné plastiky Ladislav Šlechta z Harrachova technikou smyček. Předlohou mu bylo nejstarší vyobrazení Krakonoše tak, jak je známe z Hellwigovy mapy Slezska z roku 1561. K výrobě jedné sošky bylo zapotřebí přibližně 30 metrů železného taženého žíhaného drátu, který musí být pro potřeby pletení tvárný a měkký. Výroba jednoho Krakonoše zabrala více než 30 hodin.

Krátké videoportréty všech oceněných najdete zde:

Cenu ředitele Správy KRNAP již obdrželi:

za rok 2010:

Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa

Pavel Klimeš, krajinný ekolog

Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář

Jiří Bruník, in memoriam, fotograf Krkonoš

za rok 2011:

Marie Kubátová, spisovatelka

Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník

Jiří Havel, fotograf

Oldřich Lábek, in memoriam, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP

za rok 2012: Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAPMiroslav Chadim, bývalý člen Horské službyČestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu KrkonošeJosef Šourek, in memoriam, botanik

za rok 2013:

Jana a František Tauchmanovi, vedoucí folklorního souboru Špindleráček

Jaroslav Koldovský, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Jan Štursa, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP

Otokar Štětka, in memoriam, první náčelník Horské služby Krkonoše

za rok 2014:

Jan Vaněk, zoolog

Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka

Jaroslav Hovorka, bývalý člen Horské služby

Jan Materna, zoolog

Jiří Novák, in memoriam, bývalý ředitel Správy KRNAP

za rok 2015:

Jan Jeník, botanik

Josef a Jarmila Waldmannovi, organizátoři kulturního dění v Pasekách nad Jizerou

Milena Kociánová, geobotanička

Roman Odvárko, dlouholetý člen Hoské služby Krkonoše

Vladimír Šatný, in memoriam, bývalý vedoucí odboru ochrany přírody Správy KRNAP

za rok 2016: Petr Kadleček, lesníkFrantišek Krahulec, botanikMiroslav Kubát, starosta Jablonce nad JizerouTomáš Filka, dlouholetý člen Horské služby KrkonošeJosef Sekyra, geolog, in memoriam

za rok 2017:

Antonín Jurásek, lesník

Miloslav Bartoš, historik

Jiří Dunka, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše

Aleš Suk, pedagog

Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam, bývalí členové Horské služby

za rok 2018:

František Jirásko, historik

Alfréd Pucher, strážce KRNAP

Petr Miles, přírodovědec, in memoriam

Antonín Tichý, sběratel a historik

Irena Bělochová, dokumentátorka

Přemysl Kovářík, člen Horské služby Krkonoše

Martin Maček, hospodář, in memoriam

Jan Luštinec, historik

Eliška Pilařová, publicistka

za rok 2019:

Hana Jűptnerová, pedagožka, in memoriam

Růžena Štěpánková, bývalá pracovnice Správy KRNAP

Eva Kalášová, bývalá pracovnice Správy KRNAP

Radko Tásler, speleolog

Jiří Sehnal, bývalý šéfredaktor časopisu Krkonoše

Adolf Klepš, náčelník Horské služby Krkonoše, in memoriam

Karkonoski Park Narodowy

Josef Tylš, lesník a propagátor rohačkových jízd, in memoriam

Radek Hanuš, hudebník

Radek Drahný, Správa KRNAP