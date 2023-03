Český červený kříž v Jablonci nad Nisou oceňoval další dobrovolné dárce krve z regionu. Sešli se jako obvykle v obřadní síni jablonecké radnice druhou březnovou středu, aby převzali stříbrné plakety Dr. Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů.

Ocenění převzali spolu s květinou s drobnými dárky od primátora Miloše Vele, předsedkyně Výkonné rady OS ČČK Ludmily Fidlerové a Davida Urbánka ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

„Po dlouhé pauze, kdy jsme kvůli koronavirovým omezením nemohli pořádat slavnostní předávání průběžně, jsme se s městem domluvili, že oceníme všechny během dvou měsíců,“ vysvětlila Fidlerová s tím, že pro držitele bronzového ocenění za deset odběrů na začátku roku v kině Radnice promítali českou komedii. „Dárci tuto novinku přijali s radostí a nevylučuji, že by se z toho po dohodě s magistrátem mohla stát tradice,“ míní zástupkyně Českého červeného kříže.

V tomto momentě by měli už mít všichni držitelé bronzových a stříbrných oceněné své plakety. „Pokud ji ještě někdo nemá, nemohl se dostavit, rádi mu ji zašleme poštou. Stačí, aby nás kontaktoval. Všechny údaje najdou na našich webových stránkách,“ uzavírá Fidlerová. Další předávání, tentokrát již zlatých plaket Dr. Janského, se uskuteční na obvyklém místě v závěru března: „Program pro držitele zlatých křížů už také připravujeme tak, abych vše stihli do prázdnin.“ Všichni, kterých se to týká, obdrží písemnou pozvánku.

Autor: Lenka Klimentová