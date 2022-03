A jaké by to byly prázdniny bez bonusu. Vstup do muzea byl pro návštěvníky do 18 let zdarma.

Zejména v sobotu, kdy byla na programu výroba lampionu, se dveře v ateliéru doslova netrhly. A kdo by se domníval, že svůj lampion budou vyrábět jen děti, byl na omylu. Maminky, tatínkové ale i babičky se chopili lepidla, nůžek i pastelek a pustili se s elánem do práce.

Jachtař roku: Jablonecký TJ Delfín má dvě nominace z řad windsurfařů

„Mám tu na prázdninách vnučku. Tvořivé dílny v muzeu mám moc ráda já i ona. Hodně vzpomíná na předloňskou mezivánoční dílnu, kdy si tu ozdobila opravdovou skleněnou špičku na stromek. Vždycky tu děvčata připraví něco nového a zajímavého,“ pochválila kolektiv ateliéru Jablonečanka s osmiletou vnučkou Jasmínou.

Obě si vytvořily nejen kulatý na tyčce zavěšený lampion, ale i čtverhrannou lucerničku na stůl. „Koupíme ale jinou svíčku, ne tu opravdovou, ale světýlko na baterku, aby to bylo bezpečné,“ vysvětlovala blonďatá školačka další plán. Její čtyři strany lucerničky znázorňovaly jaro, léto, podzim a zimu.

Lenka Klimentová