V rámci exkurze se děti mohly podívat na policejní techniku, vyslechly krátkou přednášku a seznámily se také s novým psím parťákem v policejním sboru.

Děti z Železného Brodu navštívily zázemí libereckých policistů. | Foto: Policie ČR

Příjemné dopoledne mohly strávit děti z Fit studia sportovních aktivit v Železném Brodě společně s policisty přímo na Územním odboru Liberec v Pastýřské ulici. Zde pro ně měli policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje připravenou krátkou přednášku týkající se pohybu v silničním provozu, při jízdě na kole, při pohybu v okolí vodních ploch a také jak se mají chovat v případě nálezu podezřelých předmětů.

Policisté z oddělení kynologických činností si pro děti připravili překvapení v podobě nového psího čtyřnohého parťáka, německého ovčáka Ozzika. Děti měly jedinečnou možnost vidět od prvopočátku jak probíhá výcvik policejního psa a jaké povely musí již od malička zvládat.

A co by to bylo za exkurzi, kdyby jim nebylo umožněno prohlédnout si policejní vozidla, do kterých si mohly sednout a prohlédnout si jejich vybavení, ale měly také možnost posadit se na policejní motorku a prohlédnout si policejní člun.

Během návštěvy malých sportovců zodpovídali policisté na řadu všetečných dotazů. Děti si odnesly i drobné dárky v podobě reflexních prvků a sešitů.

Zuzana Gelič, DiS.

KŘP Libereckého kraje