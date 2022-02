„Mělo nás být původně patnáct, ale než došlo na datum výletu, dost nám to zkomplikovalo onemocnění a karantény,“ vysvětlila Renata Vormová, která ve zmíněné třídě funguje jako asistentka jedné ze žákyň. Výlet je podle ní tak akorát časově a náročností i pro rodiny s dětmi. Vyjma první části, kdy se jde do kopce z nádraží Turnov město a stoupá se až k rozhledně Hlavatice. Zbytek cesty vede po vrstevnici a pak klesá, buď po turistické pěšině nebo po silnici zpět na nádraží. Zdatnější si mohou při hezkém počasí, které poslední lednovou sobotu opravdu nebylo, protáhnout trasu o tři kilometry kolem Kopicova statku na Hrubou Skálu a pak „myší dírou“ kolem Adamova lože na nádraží do Sedmihorek.

Pokud někdo nerad vstává, využije linku č. 101 v 9.45 z autobusového nádraží do Rychnova, kde je čtvrt hodiny před odjezdem vlaku do Turnova. Jestli nestihnete koupit jízdenky v automatu, nespoléhejte na platbu u průvodčího ve vlaku bankovní kartou. Po cestě projíždíte totiž řadou tunelů a „hluchými“ místy, že se i přes sebevětší snahu a trpělivost průvodčího nepodařilo zaplatit. Terminál by přijal kartu až těsně před vjezdem do města. Tak přišla na řadu hotovost. Hned na nádraží se přesunete do přistaveného vlaku jedoucím směrem na Jičín. Popovezete se ale jen jednu zastávku.

Po Zlaté stezce Českého ráje značené červenou barvou je to na rozhlednu Hlavatici dva kilometry, a na Valdštejn od ní lesem ani ne jeden a půl kilometru. Stejná turistická značka by vás zavedla dále k zámku Hrubá Skála. V toto roční období je možnost občerstvení až na Valdštejně. Hospůdku otevírají stejně jako hrad jen při příznivém počasí, okénko ale funguje a v dosahu jsou i toalety.

Přestože je zimní sezona a většina památek je zavřena, Valdštejn v lednu otevřeli o pěkných víkendech na dvě hodiny odpoledne. Vždy informují zájemce na webu www.hrad-valdstejn.cz nebo facebooku. Když je slušné počasí, chtějí nejstarší hrad v Českém ráji, který je v majetku města Turnov, otevírat k prohlídce i mimo sezonu.

O víkendu na trati od Jičína jezdí vlaky poměrně často, ale spoje do Rychnova ne vždy navazují . Využít můžete i kombinaci – do Turnova vlakem a zpět do Jablonce rovnou autobusem. Je to vždy zhruba celkem hodina cestování. Hezky na sebe navazují v sobotu vlaky s odjezdem ze zastávky Karlovice-Sedmihorky v 15.03 a v 17.03. Za půl hodiny jste za základní jízdné 54 korun na konečné linky č. 101 v Rychnově.

Lenka Klimentová