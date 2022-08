První návštěvníci se mohli současně s tím také podívat v premiéře do nového muzejního ateliéru. „Věříme, že Svět zázraků - World of Wonders bude pro návštěvníky velkým lákadlem a jejich dojem z ní bude zkrátka WoW!“, řekla ředitelka našeho muzea Milada Valečková.

Až do konce letních prázdnin muzejníci pro návštěvníky, především rodiny s dětmi, připravili oblíbený Prázdninový ateliér, který je v době otevíracích hodin muzea. V rámci vstupného si zdarma zájemci vyrobí dva předměty ve tvůrčím koutku (korálkovou ozdobu, náramek/náhrdelník, vesmírný šperk, ad…). Aktivity v ateliéru jsou v roce 2022 tematicky zaměřené na nově otevřenou expozici vánočních ozdob, výstavu Vesmír a výročí 110 let vyplutí parníku Gablonz.

Na prázdninový čas jsou navíc ve vestibulu hlavní budovy tradiční „Skleněné pátky“, kdy se každý druhý pátek návštěvníci mohou seznámit s ukázkami tradiční výroby skla a bižuterie vedené zkušenými lektory. V červenci se Marcela Růžičková věnovala skleněným květinám a Ivana Lejsková výrobě vinutých perel. 12. srpna je připraveno pískování vlastních motivů na sklenice pod vedením Daniely Divišové a 26. srpna bude Monika Strnádková lektorovat tvůrčí dílnu šité bižuterie.

A také si do kalendářů nezapomeňte zapsat datum sobota 3. září. To se od 9 do 16 hodin koná na Kristiánově v Jizerských horách poetická akce. Návrat do starých časů sklářské osady, připomínka zakladatelů významného místa, vlastní tvorba, pestrá nabídka doprovodného programu, atrakce pro děti i dospělé, to je Sklářská slavnost na Kristiánově. Tradiční akce pro všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek.

(lek)