Dřevorubecké klání pořádal Sbor dobrovolných hasičů Stráž pod Ralskem v sobotu 25. září v areálu tamní hasičské zbrojnice. Práci s motorovou pilou převedli dobrovolní i profesionální hasiči. Do Stráže se sjeli z širokého okolí, třeba z Jablonného v Podještědí, Janova Dolu i z Rychnova u Jablonce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.