● Ve sváteční den 17. listopadu se v Jablonci nad Nisou poprvé představila veřejnosti zajímavá historická tramvaj Gotha T2-62, kterou zrenovoval a zprovoznil Boveraclub Liberec. První oficiální jízdu historické tramvaje na trati z Liberce do Jablonce bylo zároveň možné poprvé živě sledovat díky virtuálnímu videopřenosu na facebooku Boveraclubu. Na virtuální jízdu si šlo na e-shopu Boveraclubu www.boveraclub-fanshop.cz zakoupit i pamětní jízdenku a podpořit tak záchranu a provoz historických tramvají, o které dobrovolníci Boveraclubu pečují.

Tramvaj Gotha T2-62 č.145 z roku 1964, vyrobená v tehdejším východním Německu ve vagónce města Gotha je připomínkou málo známé etapy výroby těchto vozidel také v pražské ČKD v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci a tehdejšího procesu centralizace a usměrňování výroby, když výroba tramvají pro celý východní blok byla doménou tehdejší Československé socialistické republiky. Tramvaje typu T2-62 byly vyráběny v letech 1962 až 1965, ale do pravidelného provozu se k nám nedostaly.

● Pět hasičských jednotek vyjelo ve svátek brzo ráno k požáru domu v obci Desná. „V době příjezdu první jednotky byli dva lidé na parapetu okna. Neprodleně jsme je dostali domů po nastavovacích žebřících,“ řekl Karel Bukvic, velitel družstva stanice Tanvald. Další dvě osoby vyvedli s pomocí vyváděcí masky. Z objektu hasiči vynesli také propan-butanovou lahev, kterou bylo nutné venku zchladit. O obyvatele domu, kteří se nadýchali zplodin, se postarali zdravotníci.

● Na den volna lidé hodně výletovali. A řada z nich se pochlubila hezkými snímky. Kdo nevýletoval, bavil se i tak velmi zajímavě.

Zdroj: FB

● Správní rada Horské služby na pátečním mimořádném zasedání schválila zásadní změny Statutu Horské služby o.p.s. a zvolila nového ředitele/náčelníka. Stal se jím René Mašín, dlouholetý náčelník z oblasti Jizerských hor, který se s platností k pátku 20. listopadu ujal vedení Horské služby ČR.

René Mašín je dlouholetým členem Horské služby, v Jizerských horách působí jako náčelník už 20 let a je v současné době nejdéle sloužícím náčelníkem Horské služby. „Jsem moc rád za důvěru, kterou do mě vložila celá Horská služba i správní rada. Vnímám to jako velkou zodpovědnost. Jako nejdůležitější úkol vnímám, připravit Horskou službu na zimní sezónu, která začíná už příští měsíc,“ říká nový ředitel/náčelník Mašín.