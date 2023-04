Na své návštěvníky čekají s jarem po zimním spánku Jizerské hory. Právě v tomto regionu si připomínají letos celou řadu významných výročí – ať už se jedná o památky, vyhlídky či hory jako takové.

Rozhledna Bramberk. | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory v letošním roce oslaví 55 let od svého vzniku. Vyhlídková dominanta Ještěd, z níž je vidět na celý Liberec, si letos připomíná jen o pět let méně než chráněná krajinná oblast.

„Letošních významných výročí v našem kraji je skutečně celá řada. I bez ohledu na ně a cíle s nimi spojené, je řada míst, která právě na jaře lákají k návštěvě. Ať už pro svou krásu, výjimečnost nebo zkrátka proto, že jsme všichni po zimě vyhladovělí po toulkách krajem,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Rozmanitý výhled na Liberec a jeho okolí nabídne také rozhledna Císařský kámen. Nad obcí Příchovice se zase lze vydat k majáku Járy Cimrmana, kde se nalézá i muzeum tohoto cestovatele, génia a vynálezce. Zapomenout nelze ani na královnu Jizerských hor, kterou je osmiboká kamenná rozhledna Štěpánka.

VIDEO: Jaro v Českém ráji provede krajinou kouzel a magických příběhů

Oblíbené jsou i rozhledny, jakými jsou Černá Studnice, Královka, Proseč či Bramberk, která se tyčí nad lučanským údolím. Od letošního jara bude opět přístupná vyhlídka Petřín v Jablonci nad Nisou. Rozhledna bude otevřená celoročně, za vstup se vybírá poplatek.

Na státním hradu a zámku Frýdlant si každým rokem připomínají významná výročí. Letos se zaměří v rámci akce Národního památkového ústavu na historii rodu Harrachů. Ti patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody české historie. Působili u císařského dvora, zemské správy, armády a diplomacie. Byli průkopníci v hospodaření, sklářství a dokonce i včelařství.

Tento rok uplynulo 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec, stejná doba pak od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna. Dalšími výročími jsou 440 let od narození Albrechta z Valdštejna a 222 let zpřístupnění Frýdlantu jako prvního hradního muzea ve střední Evropě.

Akce a speciální prohlídky. Památkáři vyhlásili rok 2023 rokem hrabat Harrachů

Jako první přírodní památka v regionu byly v roce 2021 zapsány na světový seznam UNESCO Jizerskohorské bučiny, jež zvou na krásu vodopádů, skal rozmanitých tvarů, horských potoků a drsnou jizerskohorskou přírodu. Na kole nebo pěšky lze vyrazit na Viničnou cestu, která protíná divoké severní svahy Jizerských hor a patří k nejkrásnějším v celých horách. Po vrstevnicové pohodlné cestě provede i šest zastavení naučné stezky.

Pohled na jarní květy nabízí Louka Bledulínu v Předláncích nedaleko Frýdlantu, odkud je možno podniknout okružní výlet přes nedalekou přírodní rezervaci Meandry Smědé k Dubovému rybníku u Černous. Krásný výhled na Jizerské hory i Frýdlantsko nabízejí Libverdské vyhlídky. Na pěti zastaveních seznamují s místními pověstmi včetně dřevěných soch, které představují bytosti s pověstmi související.

Jan Mikulička, Liberecký kraj