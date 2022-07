Zájemci si mohou nejen prohlédnout obrazy až do 24. září, ale také odnést katalog František Jiroudek - Malíř skryté krásy. Kniha i výstava vznikly ve spolupráci Kultury Jablonec, P. O. a S. V. U. Mánes. Jedná se o průřez tematicky pestrým Jiroudkovým dílem od studentských let až po tvorbu na sklonku jeho života. Portréty, akty, scény z divadelního prostředí, krajiny, zátiší či válečná témata — to vše nabízí ke shlédnutí tato jedinečná výstava společně s novým katalogem až do 24. září.

Na slavnostní vernisáži, která se konala předposlední červnovou středu, se sešli významní hosté, o autorovi a jeho díle promluvil malíř Ivan Exner, zdejší královský hudební nástroj rozezněla jedna z nejlepších českých varhanic Jiřina Marešová.

(lek)