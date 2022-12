Trhání barborek je starý lidový zvyk, spojovaný se svatou Barborou, která byla podle legendy pro svou víru mučena a sťata vlastním otcem. Cestou na popraviště si utrhla větvičku, která jako zázrakem uprostřed zimy vykvetla. A od té doby se barborky trhají.

O dva dny později putoval naší obcí Mikuláš s čerty a andělem. Mikuláš s andělem se každý rok spouští po zlaté stuze z nebe ke zvoničce a čerti vylézají z pod skály pod zvoničkou, společně se pak od křížku vydávají na obchůzku naší vesnicí. Loužnická obchůzka Mikuláše a jeho družiny je zde od nepaměti a všechny děti vědí, že u nás jsou ti opravdoví čerti, protože zde chodí stále stejní.

Rachot řetězů, zvonců a skřípot vidlí stále děsí všechny generace, a tak to má být, vždyť v dnešní době se lidé a už ani děti ničeho nebojí a nemají žádný respekt. A český čert není to, co rakouský Krampus.

Jana Matěásková