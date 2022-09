Ročně přijmou do útulku zhruba 200 psů, 250 koček a 20 drobného zvířectva. Návštěvní hodiny pro veřejnost mají každý den od 9 do 10 hodin, v pondělí, středu, čtvrtek a v pátek i odpoledne od 15 do 17 hodin. Více najdete na www.dasenka-utulek.cz.