Týden stará novinka společného projektu Českých drah platí až do 27. března v pěti lyžařských areálech České republiky a v jednom na Slovensku.

Z Liberce se do stanice Tanvaldský Špičák se dostanete osobním vlakem s přestupem ve Smržovce za pouhých 45 minut, k nástupní stanici lanové dráhy to je z vlakové zastávky Tanvaldský Špičák 500 metrů. V jabloneckého hlavního nádraží to stihnete ráno hezky na čas, vlak odjíždí 7.56 a v 8.17 vystupujete. Zpět jezdí vlaky každou hodinu. Základní celodenní skipass na Špičáku stojí v hlavní sezoně 770 korun, v TOP sezoně pak 890 korun. S jízdenkou z vlaku ušetříte 154, respektive 178 korun za každého dospělého.

A to není jediná novina z Tanvaldského Špičáku. Jeho významné rozšíření sjezdovek do šířky před dvěma lety mu hodně prospělo. O rok dříve tu zprovoznili druhou čtyřsedačkovou lanovku a na loňskou sezonu přibyl druhý přibližovací vlek na Turistické sjezdovce. Provozovatel SKI Bižu koupil i novou rolbu na úpravu sjezdových tratí - PistenBully 600W Polar. Jen si takové novinky příliš nikdo v loňské sezoně 20/21 neužil, lanovky a vleky jely ani ne deset dní.

Díky zasněžování tu v tomto týdnu podle údajů na www.skijizerky.cz na sjezdovkách pod rozhlednou leží do metru sněhu a pokud si přivstanete, „chytíte první lano“ v 8.30, čeká vás manšestr od shora dolů … (Bedřichov a Severák začínají o půlhodiny později). Zatím jako jediné středisko ze Skiarény Jizerky se tu podle informací ze čtvrtka 27. ledna od 17 do 20 hodin jezdí při umělém osvětlení také v úterý a v sobotu večer.

Dobré sněhové podmínky, dostupnost a upravené svahy lákají nejen turisty a vyznavače sjezdovek, ale především i mládež k tréninku. V polovině ledna se na černé sjezdovce a v rukávu jely o víkendu i závody v obřím slalomu.

Sedmnáct kilometrů sjezdovek celkem máme ve Skiareálech Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov vlastně jen kousek za městem. Navíc mezi nimi jezdí se zastávkou v Jablonci a Janově třikrát denně skibus a to nejen pro potřeby sjezdařů, ale i výletníků či běžkařů.

Lenka Klimentová