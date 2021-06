Zrzek z prodejny. Nález 26. května Podhorská ul. Jablonec n. N. Do obchodu s krmení pro zvířata zn. Husse se přišel ubytovat tento fešák. Čeká v útulku.

Černá kočička z Rychnova. Nález 26. května Rychnov u Jablonce n. N. Dva měsíce starou kočičku přivezl do útulku strážník MP Rychnov.

Uvázaná dvojice.Zdroj: útulek DášenkaUvázaná dvojice. Dagmar Kubišová, majitelka útulku, k tomu píše: „Hledáme ženu, která uvázala v sobotu 22. května okolo jedenácté večer v Lučanech u bytovek tyto dva pejsky. Svědci události popsali ženu jako středního věku, blonďatou a silnější postavy. Agresivní psy jsme museli zajistit za pomoci odchytové tyče. Nejprve jsme potřebovali zpacifikovat samozřejmě velkého psa, protože vynervovaně útočil kolem sebe a hlídal malého kámoše. Když se ho podařilo ve špatném terénu dostat na tyč a naložit do auta, tak jsme se vrátili k malému. Ten ale na nic nečekal, podařilo se mu vyvléci z volného obojku a zdrhal zmateně před námi. Odchytit se nám ho podařilo až kolem jedné ráno. Jen díky tomu, že jsme si vzali velkého na odchytové tyči na pomoc a malého zahnali do míst, kde neměl šanci úniku. A můj syn má dlouhé nohy a běhá mu to rychleji než mně. Celkově bylo veliké štěstí, že se nepodařilo z úvazu od plotu dostat i velkému psovi, protože smečka dvou vyděšených pobíhajících psů po obci, kdy navíc velký brání malého, by mohl být fakt průšvih. Dva dny nevylezli kluci z kotce, a pohrdali i buřtem na seznámení. Dali jsme jim čas na zklidnění pár dní, už ale zkusili náš výběh. Takhle vyděšené a nevyrovnané psy jsme tu dlouho neměli. Čeká nás hodně práce! Tu dámu, pravděpodobnou majitelku bychom rádi předali úřadům, kde bude mít co vysvětlovat!“

Zrzek z Vršku. Nález 26. května Na Vršku 16, Jablonec n. N.

Malé miminko. Dagmar z útulku píše: „Holčička sotva otevřela očička, věk cca 10 dní a už musela bojovat o život. Byla nalezena podchlazená kousek od své mrtvé maminky, kterou srazilo auto na hlavní silnici v Albrechticích. Pravděpodobně kotě přenášela do jiného místa a přišla chudinka o život. Další sourozenci v místě nebyli nalezeni. Holčička vyhráno nemá, ovšem, co má, je veliká chuť žít a pere se s tím statečně. Uděláme maximálně vše, abychom ji udrželi, vychovali a připravili na cestu do života.“

Bulík hledá domov.Zdroj: útulek DášenkaBulík hledá domov. Bull-kříženec je 5 let starý. Není v útulku, stále je u majitelky v Jablonci n.N., která má zdravotní potíže maminky a útulek požádala o pomoc při hledání nového domova. O Argovi napsala : "Je mu 5 let a zvládá základní povely. Psy si vybírá, fenky má rád, kočky ne. Doma nečůrá, neničí věci, při procházce prvních deset minut tahá, ale pak se uklidní. Je zvyklý na malé dítě, nikdy žádné známky, že by se mělo něco přihodit. Nemá rád opilé lidi, proto je dobré být v pozoru, když někdo takový je v okolí. Je dobrý hlídač svého pána, ale neútočí, jen vrčí, brumlá a straší štěkáním. A samozřejmě je to mazel a oddaný parťàk."

Milý starouš. Nález Jablonec 26. dubna. Tento starý kmet se vydal na procházku bez majitele. Potuloval se po Šumavě, až došel do Jeronýmovi ulice, kde si už na něj počíhala hlídka strážníků MP Jbc. Hafan v době zadržení hlídkou neměl obojek a ani se neprokázal čipem. Čeká v útulku na majitele či novou rodinu.

Další informace k nalezeným zvířatům a podmínky adopce sdělí Dagmar Kubištová - Útulek Dášenka 606 472 619.

Lenka Klimentová