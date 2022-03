Zajímá vás, kdo k vám lítá na krmítko? Přijďte to do parku zjistit. Čtení o dvacítce opeřenců si můžete zpestřit proběhnutím se po parku a vyluštěním ptačího kvízu o 7 otázkách (zapisujte si písmena u správných odpovědí, složte slovo a pošlete nám ho na info@svctanvald.cz, můžete získat malou odměnu) nebo chvilkou poezie. V jednom ze zákoutí parku najdete tematické básně Jana Skácela, okrášlené ilustracemi Josefa Čapka (z knihy Proč ten ptáček z větve nespadne, Vyšehrad, 2009).

Součástí stezky je také výzva Vyrob a zavěs v parku krmítko s návodem jak na to. Stezka může být zajímavá pro všechny věkové kategorie - od nejmenších dětí, které mohou jen hledat po parku obrázky ptáčků, přes školáky až po dospělé, kteří v popiscích třeba najdou něco, co o našich stálých opeřencích ještě nevěděli, nebo se potěší milými verši. Stezka je doplněna rukodělnými ptáčky z naší dílny. Doufáme, že ti také nikam "neodtáhnou" a budou park zdobit po celou dobu konání stezky. Tak ať se vám to všechno líbí…

