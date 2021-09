V současné době je romantický zámek Hrubá Skála stylovým hotelem s restaurací. Během letního období se můžete přijít podívat na nádvoří zámku a také do věže s pěkným výhledem na okolí. Věž je otevřená od dubna do října každý den mimo pondělí.

Před rokem 1990 zámek sloužil jako rekreační středisko ROH pro pracující. Do zámku vede kamenný most se sochami svatého Floriána a Vavřince. V blízkosti se nalézá Mariánská vyhlídka, odkud můžete obdivovat Trosky nebo vrch Kozákov. Minout byste neměli ani kostel sv. Josefa. Hojně navštěvovaná je také zámecká rokle.

Od roku 1515 až do roku 1524 po částech skupoval hrad a panství Zikmund I. Smiřický ze Smiřic. Smiřičtí začali přestavovat hrad Skála na zámek Hrubá Skála. Od té doby ještě zámek mnohokrát změnil svou tvář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.