Za dlouhodobé příkladné plnění služebních povinností a aktivní postoj k výkonu služby v rámci své okrskové činnosti v Železném Brodě a ostatních obcí ORP, za spolupráci s městskou policií a oddělením OSPOD města, a to zejména v oblasti prevence kriminality mládeže, ocenil starosta Železného Brodu František Lufinka policistku Elišku Havrdovou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.