Následně 5 policistů převzalo služební medaili „Za věrnost I. stupně“, udělenou za dosahování velmi dobrých služební výsledků a více jak 30 let trvání služebního poměru.

Služební medaili „Za věrnost II. stupně“, za dosahování velmi dobrých služebních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru, převzalo 5 policistů.

Poté bylo 5 policistů oceněno služební medailí „Za věrnost III. stupně“, která je udělována za dosahování velmi dobrých služebních výsledků a déle jak 10 let trvání služebního poměru.

Na úvod Petr Šikola vyhodnotil vývoj Policie ČR v průběhu 30 let a vyjádřil svůj obdiv všem policistům, kteří v době pandemie odváděli standardní práci naplno a bez jakéhokoliv omezení. Dále ocenil i přístup kolegů, kteří dobrovolně pomáhali v nemocnicích na Covidových centrech a těm, kteří pomáhali hygienickým stanicím trasovat nakažené osoby. Pan ředitel vyjádřil svůj dík i dalším složkám a organizacím, které se významnou měrou podíleli na zvládnutí pandemie.

V kině Jitřenka v Semilech proběhlo slavnostní shromáždění u příležitosti výročí 30. let od vzniku Policie České republiky, při kterém bylo za velmi dobré pracovní výsledky oceněno celkem 37 příslušníků PČR Územního odboru Semily.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.