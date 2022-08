Návštěvníci, kterých se o víkendu sešlo na čtyři tisíce, rovněž využili možnosti se vybranou obrněnou technikou (T-55, VT-55, VP-90) za symbolický poplatek svést.

Kromě dunících strojů na muzejním okruhu se předvedly i jejich zmenšeniny ve formě RC modelů. Přístupné bylo samozřejmě i samotné muzeum, takže bylo příjemné se občas uchýlit do stínu mezi statické exponáty.

Muzeum i v těchto těžkých časech svoji sbírku stále rozšiřuje, postupně renovuje a uvádí do chodu další a další zajímavé akvizice. Akce se i díky skvělému počasí a perfektní organizaci velmi vydařila. Muzeum stojí určitě za prohlídku i v běžné návštěvní dny. Ty jsou během srpna od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. V září a v říjnu bude otevřeno jen o víkendech.

Karel Havlíček