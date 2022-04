Celkové prvenství a ocenění starostky Města Česká Lípa Jitky Volfové získala letos s přehledem již dřívější laureátka soutěže Lucie Kovářová z ZUŠ Jablonec nad Nisou. Její zářivý soprán opřený o dobrou techniku si vysloužil navíc i Cenu ZUŠ Česká Lípa za mimořádnou interpretaci české lidové písně. Gratulujeme! Originální ceny do soutěže opět vyrobila sklárna TGK – Technika, sklo a umění s.r.o. ze Skalice u České Lípy.

V čele poroty i v letošním roce zasedla prof. Magdalena Hajóssyové, významná osobnost českého operního světa a vedoucího katedry zpěvu na pražské HAMU. Onemocnělou stálici renomovanou pěvkyni a pedagožku Konzervatoře v Teplicích Annu Hlavenkovou zastoupil nováček v soutěži basista Pavel Horáček, který je sólistou přední českých operních scén včetně pražského Národního divadla. Odbornou část poroty doplnil tradičně basbarytonista Severočeského divadla v Ústí nad Labem Radek Krejčí. Za domovské Město Česká Lípa v porotě zasedla starostka Ing. Jitka Volfová, festival Lípa Musica zastoupila letos místo Martina Prokeše Lucie Johanovská.

Lákají turisty. Český ráj se prezentoval na veletrhu ve Wroclawi

Náročné celodenní soutěžní klání vyvrcholilo slavnostním vyhlášením vítězů a koncertem, na němž se představili ti nejlepší za doprovodu svých korepetitorů. V kategorii nejmladších zpěváků do devíti let s přehledem zvítězil reprezentant České Lípy Lukáš Vavřík, který na koncertu zazpíval jarně laděnou Zelenou písničku. Druhé místo putovalo do Liberce zásluhou Madlen Hrubešové, na třetím místě se umístila Kristýna Žvachtová rovněž z České Lípy.

V kategorii do dvanácti let porota letos první místo neudělila, na druhém však skončila další reprezentantka Liberce Magdalena Jindřichová a třetí cenu si shodně odnesli Matěj Krejčí z Turnova a Matyáš Mikuláš z Liberce. Ve třetí kategorii opět nebylo uděleno prvenství, druhé místo obsadila Kateřina Šuríková a třetí Danielle Julie Šourková, obě z Liberce. V jejich podání na koncertu zazněly písně Giuseppe Martiniho a Jaroslava Křičky.

Ve čtvrté kategorii se představili dva laureáti předchozích ročníků soutěže – Vojtěch Kosnar a Lucie Kovářová. Vojtěch si odnesl třetí místo a na koncertu zaujal provedením árie Caro mio ben. Lucie Kovářová dnešní ročník opanovala a získala k prvenství v kategorii i absolutní vítězství a Cenu za mimořádnou intepretaci české lidové písně. Jejím vystoupením se 9. ročník soutěže v koncertní rovině uzavřel.

FOTO: Výhled jako Forman. Slavný režisér trávil u Máchova jezera dětství

Doplňme však, že v komorních kategoriích, které se po covidové pauze na půdu soutěže vrátily, zaujalo v kategorii nejstarších zejména trio Kateřina Cimbálová, Anna Petrýdesová a Barbora Pokorná z Jablonce nad Nisou. Na druhém místě se umístily liberecké dívky Kateřina Šuríková a Danielle Julie Šourková, třetí cenu si odnesli Štěpán Hylský a Jonáš Fryč z Liberce. Mezi nejmladšími komorními seskupeními si třetí místo svým výkonem vyzpívaly Ema Bělohlávková a Nina Dědková taktéž z Liberce.

Smyslem Lípy Cantantes je podporovat zájem začínajících mladých zpěváků o klasický zpěv, vytvářet příležitost pro talentované žáky pro porovnání jejich schopností a první koncertní zkušenost v širším regionálním měřítku. Soutěž dává též možnost kontaktu začínajících zpěváků s profesionální porotou, která mnohdy působí i jako mentor a rádce. Důležitá nejsou vítězství v jednotlivých kategoriích, ale podpora zájmu o klasický zpěv a motivace k lepším výkonům. Letošní ročník opět představil zajímavé a slibné pěvecké adepty z libereckých i ústeckých lokalit a je potěšující, že přilákal nejen známé tváře, ale i celou řadu nových zpěváků, kteří se probojovali i na stupně vítězů. Blahopřejeme všem vítězům i zúčastněným a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Výsledková listina je ke stažení zde.



Lípa Cantantes coby počin společně připravovaný festivalem i ZUŠ je tradičním jarním předznamenáním dalšího festivalového ročníku, která se letos uskuteční již po jednadvacáté a který i v letošním roce opět symbolicky uzavře další společný projekt s českolipskou ZUŠ – populární koncert Má to smysl! Program festivalu bude slavnostně odhalen 20. května na veřejném představení přístupném veřejnosti, které proběhne v kině Crystal v České Lípě.

Lucie Johanovská