Není divu, že se turnusy zaplní už nedlouho po zveřejnění termínů. Kapacita je zhruba tři desítky dětí s tím, že ráno se všichni sejdou na základně v Uhelné ulici. Tráví spolu čas až do odpoledne, kdy se vrátí na stejné místo, kde si je převezmou rodiče zpět. „Opět jsme měli štěstí na počasí a v klubovně jsme trávili jen to nejnutnější minimum času,“ chválí si Katka Cajplová z OS ČČK Jablonec.

Přestože se hlavní program týkal poskytování první pomoci v různých oblastech a bezpečného chování v každé situaci, vyrazili se malí Krosíci, pod dohledem dospělých Křižáků, podívat i na zvířátka v Zoo Liberec. A nechyběla ani pořádná fyzická zátěž na dohled od základny. Příměstský tábor zavítal i na jablonecké dopravní hřiště nebo děti dováděly u Jizery na železnobrodském Paraplíčku.

Děti zavítaly s dozorem k jablonecké přehradě k VZS ČČK. „Řekli jsme si něco o první pomoci, nastínili jak vypadá naše práce na jablonecké přehradě a ukázali jsme jim naše vybavení i loď. Děti si také zkusily hodit záchranným kruhem,“ popsala program pro děti vodní záchranářka. Kdo by chtěl také vidět jejich práci, může se přijít podívat na pláž Bižuterie u věžičky na jablonecké přehradě ještě dvakrát. Další ukázka první pomoci pro veřejnost proběhne 25. července a 8. srpna od 14 hodin.

V plánu byl i výlet do Smržovky za tamními dobrovolnými hasiči. Děti měly možnost prohlédnout si techniku, zjistily, jak se hasič obléká, jaká je činnost hasičů a také si zopakovaly telefonní čísla na složky Integrovaného záchranného systému. „Prošli jsme si také vše, co hlásíme do telefonu, když voláme o pomoc. Dopoledne jsme si velice užili my i děti,“ kvitují smržovští dobráci. Jedním z největší zážitků byla možnost vyzkoušet si zásahový oblek či proudem vody sestřelit připravené kelímky.

„Profesionální záchranáři nás uvítali na výjezdovém stanovišti v Jablonci a děti si prohlédly opravdové sanitky. Jsme velmi rádi, že si na nás u záchranky našli čas a děti se mohly podívat,“ uzavírá ředitelka OS ČČK Lenka Maňáková s tím, že v nabitém programu se jeden den s dětmi věnovali také přírodě v libereckém Ekoparku.

(lek)