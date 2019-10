V poledne se sice spustil déšť, ale ani ten návštěvníky neodradil, a tak si pěkně v suchu pod střechou velkého stanu mohli vychutnat vystoupení žáků Základní umělecké školy z Tanvaldu i dětí ze Střediska volného času Tanvald. Následovalo vystoupení legendární skupiny Volupsije a zdálo se, že se umoudří i počasí.

To vydrželo ještě během loutkové pohádky Divadla ŠUS, ale na hvězdu slavností, popového zpěváka Josefa Vágnera, se opět silně rozpršelo. O to víc patří velký dík všem, kteří vydrželi a deště se nezalekli.

Kapela Makule pak diváky nejen rozveselila ale některé i rozhýbala. To už pršelo jen tak nenápadně, takže když se objevila hardrocková skupina The Broken Dam, prostor před jevištěm se zaplnil tančícími diváky. To už se setmělo a následoval velkolepý ohňostroj.

Příjemně naladěni si mohli návštěvníci na závěr vychutnat vystoupení zahraničních hostů ze Slovenska a to Elán revival Kontra Band. Noční vystoupení skupiny H!T! už bylo takovou třešničkou na dortu.

Vlaďka Koďousková