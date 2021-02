A lidé se mohli svézt také, ale pouze virtuálně a se symbolickou jízdenkou, kterou přispěli na činnost Boveraclubu.

„Oba vozy byly vyrobeny pro tehdejší Jablonecké elektrické dráhy a než se dostaly na současnou meziměstskou linku 11, jezdily po Jablonci a hlavně na lince č. 1 mezi Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Janovem nad Nisou,“ doplnil Jindřich Berounský, který soupravu, stejně jako řada dalších kolejových fandu, zachytil při příjezdu na konečnou v Jablonci.

Příjezd obou vozů byl opravdu výjimečný. Vzhledem k tomu, že se očekává zahájení rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce, byla to pravděpodobně úplně poslední možnost spatřit tyto historické vozy na trati do Jablonce a na sněhu.

Po přerozchodování tramvajové trati z 1000 na 1435 mm, plánovaném na letošní rok, se oba tyto vozy do Jablonce už nedostanou. „Nedělní jízdu mohli zájemci sledovat pomocí webové kamery na internetu,“ dodal Berounský. Akci připravil Boveraclub společně s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce.

Lenka Klimentová, Jablonec