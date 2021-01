Někteří si troufli vyjet autem až nahoru k rozhledně. Někteří po cestě zapadli a volali si traktor. Někteří svůj vůz odstavili na půli cesty či na Dolní Černé Studnici, ale většina pojala sobotní výlet opravdu turisticky a vrcholu dosáhla po svých z několika možných směrů.

Provozovatelé občerstvení u rozhledny s náporem počítali, protože správci sáňkařské dráhy avizovali, že půjčovat saně těm, kteří je nemají, začnou právě poprvé tuto sobotu. Pod rozhlednou se mohli všichni osvěžit teplým nápojem, ať čajem, kávou nebo svařeným vínem u venkovního stánku, ale i pořádnou porcí jídla podaného z okénka restaurace pod věží.

Bohaté nadílky sněhu si pak po cestě dolů užívali dospělí i děti. "Sněhu je ale už moc, boříme se a vůbec to na dřevěných saních nejede. Spíše to máme jako nostalgickou procházku," posteskla si Jablonečanka, která se vypravila oprášit dětskou zábavu s dospělým synem jako průkopníci pro zbytek rodiny s malými dětmi.

Převýšení tratě je 316 metrů a pořádně to jelo až závěrečných 500 metrů, kdy už se dráha otevřela do údolí na svahu těsně sousedícím se sjezdovkou Filip. Na té bylo také rušno. Na bobech to dětem jelo jedna báseň. Ti, co si saně u rozhledny půjčili, je právě v okénku u parkoviště pod sjezdovkám mohli vrátit. I tady bylo všem zájemcům k dispozici okénko s občerstvením.

Nutno poznamenat, že jízda po této dráze není zpoplatněna.