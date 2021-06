„Tato soutěž je určena pro interprety do dvaceti let a letos se jich na Jablonecku přihlásilo opravdu hodně. Šestnáct hudebně nadržených formací vystupovalo celé odpoledne na zahradě pivovaru Volt před živým publikem a odbornou porotou,“ popsala hlavní organizátorka hudebního klání Alenka Schernstein Vítová ze Studia Kokos.

Letos hodnotila umělecké výkony i slavná jazzová zpěvačka původem z Jablonce nad Nisou i Marta Kloučková: "Jsem nadšená z talentu dětí. Bylo to krásné a inspirativní. Smekám před lektory studia Kokos za péči, kterou dětem a dospívající věnují." Další z porotců byl nadšen z místa, kde se soutěž poprvé odehrávala: "Působivým osvěžením pro soutěž bylo velmi přívětivé prostředí zahradní restaurace Pivovaru Volt, ležící blízko přehradní pláže, které postupně lákalo do areálu kolemjdoucí, což poskytlo mladým muzikantům diváckou kulisu."

V nejmladší kategorii do 10 let excelovala Anežka Kočárková, která zazpívala i autorskou píseň Vodopád. Do finále postoupila i Lea Tůmová z druhého místa. V kategorii 11-15 let vyhrálo duo "Doly přes celé hory", které mělo své první veřejné vystoupení a z druhého místa postupuje i Tereza Sejnová.

„Mezi staršími sólisty to bylo napínavější,“ poznamenala organizátorka. Prvenství získal Tomáš Doktor, již zkušený jablonecký písničkář a porota rozhodla, že v této kategorii pošle do finále druhé i třetí místo, protože Karolína Čemusová i Jitka Padronová zahrála parádně. Za celé odpoledne vystoupily jen dvě kapely a obě pojedou reprezentovat severní předkolo. První cenu získala kapela Ornament z Maršovic a druhé odvezl Jazz Band Erwina Schödingera do Rumburka.

Většina vystupujících muzikantů patří pod křídla jabloneckého Studia Kokos, které pořádá předkola hudebních soutěží pro severní Čechy již několik let a své žáky na podobné soutěže celoročně připravuje. „Spolu se sestrami jsme nezůstaly stranou dění a jako dámská kapela Ladybirds jsme byly hostem pátečního odpoledne,“ uzavřela hodnocení prvního dne Porty Alenka Schernstein Vítová. Všechny tři totiž ještě jako Berušky ve finále Dětské Porty získaly několik prvních míst. Letos v létě holky slaví už 23 let od jejich vzniku. Například 4. července budou hrát na Malé Skále před kapelou Olympic jako předskokanky.

Lenka Klimentová