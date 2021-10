Byla to sláva se vším všudy. Nový vůz CAS Volvo FMX 500 přijel ozdobený velkou mašlí a přivítali ho nejen hasiči z Huti, ale i jejich kolegové z širokého okolí. Akce nabídla bohatý doprovodný program jako ukázka plnění bambi vaku v podvěsu policejního vrtulníku nebo ohnivou show. Předvedli se koně Jízdní policie ČR nebo Český červený kříž, který ukázal jak správně postupovat při první pomoci.

Jednotka dobrovolných hasičů z Huti převzala nové zásahové vozidlo. Slavilo se až do večera. | Foto: Jan Šefr, Miroslav Princ

