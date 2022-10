Mezi 28 windsurfaři třídy Techno 293 zvítězila Nela Sadílková z TJ Delfín Jablonec před Nicol Říčanovou z SK Štětí a Alexandrou Lojínovou z TJ Delfín Jablonec. Nejlepším chlapcem byl Jiří Štěpánek na celkovém 4. místě, kategorii do 13 let ovládla Kristýna Štěpánková (oba z TJ Delfín Jablonec) a kategorii do 15 let vyhrál František Burda z JK Česká Lípa.

V nejpočetnější lodní třídě Optimist (108 lodí) zvítězila ukrajinská závodnice Olha Lubianska, před Jiřím Tomešem z JK Česká Lípa, který zároveň vyhrál kategorii starších žáků, a Tomášem Peterkou z Českého Yacht Klubu. Nejlepší českou starší žákyní byla Beata Dokoupilová z Jachtklubu Brno na celkovém čtvrtém místě. Titul v kategorii mladších žáků vybojoval David Hrubý z YC Nechranice (celkově devátý) a v kategorii mladších žákyň Anna Skořepová z Českého Yacht Klubu (celkově 21. místo).

Rytmus a skvělé výkony. Taneční školy se sjely do Turnova na mistrovství ČR

Titul ve třídě ILCA 4, v níž startovalo 38 lodí, získal Michal Rais z SK Štětí před Lindou Dokoupilovou z Jachtklubu Brno a Kristýnou Flosmanovou z TJ Jiskra Třeboň. Ve třídě 29er (19 lodí) zvítězila posádka Lukáš Dadák a Dan Viščor z YC LS Brno před bratry Tiborem a Adamem Nevelöšovými z SK Štětí a Lukášem Krausem s Ondřejem Baštářem (JK Česká Lípa/ TJ Lokomotiva Plzeň).

Ve třídě RS Feva startovalo 22 posádek. Titul vybojovali Petr Pelnář a Matěj Červeň z TJ Lokomotiva Plzeň. Na druhém místě skončily sestry Helena a Vanda Navrátilovy z YC LS Brno, které zároveň vyhrály kategorii dívek. A třetí byla další sesterská posádka Monika a Kristýna Křenkovy z téhož klubu. Kategorii do 13 let vyhráli Petr Jeřábek a Kristián Bezušek z YC CERE.

Mistrovství ČR mládeže dopadlo na Nechranicích na jedničku. Moc děkujeme všem organizátorům, rozhodčím, podporovatelům, ale hlavně také partnerům, bez kterých by závod nemohl proběhnout: Auto Kelly, Lanex, SailingCentrum.cz, Domanský.cz, DevotiSailing, OneYacht.cz, IFPpublishing, Ferdináda a Uniservis Hašek.

FOTO, VIDEO: Protržená přehrada: Místo se smutnou historií stále láká turisty

Už teď se můžeme těšit 3. ročník společného mistrovství mládeže v jachtingu – Czech Junior Nationals, který bude součástí oslav výročí 130. let českého jachtingu a proběhne v termínu 30. 8.–3. 9. 2023 na Lipně v Černé v Pošumaví.

Václav Brabec a Eva Skořepová