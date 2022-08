Přihlášky a prezentace: nejpozději do 1.9.2022 odpoledne na email nebo tel. 604 607 982, slunicko.zdena@tiscali.cz,15-19hod. Upřesnění počtu v místě startu do 9,15 hod. Odjezd autobusu z Jablonce (nástupiště MHD u podniku ABB Jbc Šumava v 8,00 hodin), doprava zajištěna zpět po ukončení soutěžního dne, nejpozději do 14:30 hodin. Startovné je zdarma.

Občerstvení a pitný režim: pouze pitný režim a sušenka, další služby dle vlastních finančních možností. Vedoucí zodpovídají za zdravotní stav svých sportovců, v místě konání je bezbariérové WC, možnost převléknutí na krytém místě, doporučeno vhodné sportovní oblečení + obutí, desinfekce zajištěna, parkoviště vlastních automobilů asi 100 metrů od areálu na vyhrazeném parkovišti.

Pro každého účastníka sportovních soutěží zajištěny drobné dárky. Úkolem sportovního dne je využít možnosti společného sportování a načerpání outdorových zážitků při některých sportovních soutěžích. Není důležité zvítězit, ale účastnit se.

Radim Hloušek