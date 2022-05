Kolaudace budovy proběhla na konci listopadu 2001. Poté zde od poloviny prosince působila denní směna bez výjezdových hasičů. Další zhruba čtyři měsíce probíhaly dokončovací práce, a to až do 3. dubna. Ten den nastupující směna zahájila svoji službu v prostorách původní stanice v centru města. Jednotka pak během dopoledne přejela s veškerou technikou v koloně do Mšena, aby dosloužila svoji první směnu již zde, na nové stanici. Od té doby vyjíždějí jablonečtí hasiči v průměru k více jak 1000 zásahům ročně.