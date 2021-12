Rok 2021 byl kvůli covidovým lockdownům chudší, ale Helena si na nedostatek vydaných nahrávek stěžovat nemůže. Její poslední řadové album Tvrdohlavá vyšlo loni na 2LP i CD u Warner Music, od té doby nebylo moc šancí víc ho představit lidem. „Je to 50 let, co jsi vstoupila na prkna šoubyznysu,“ připomněl v létě 2021 Karel Šíp Vondráčkové, svému hostovi ve Všechnoparty. Zajímal se, zda to Helena oslaví i koncertně. Řekla že moc ne, s výjimkou slavnostního koncertu na hradě Karlštejn. „Tady nejen vznikl slavný filmový muzikál Noc na Karlštejně s množstvím hitů jako Lásko má já stůňu, ale měla jsem tu i svou druhou svatbu. Bylo to krásný a velký,“ smála se.

A protože jsou Warner Music akční, nenechají nic náhodě. Zkraje prosince oznámili další klip z Helenina posledního alba - Dívčí žena točený ve spolupráci Agentury MM Praha a Warner Music Czech Republic. „Ta píseň je jakýmsi osobním vyznáním mých pocitů. Jemný, výstižný text od Josefa Peterky je mi blízký, vychází z mých životních situací. Něžnou atmosféru klipu vystihuje a umocňuje i nádherná choreografie tančícího páru. Od momentu jeho zveřejnění se setkávám s báječnými ohlasy od diváků. Píseň jsem zařadila i do svého koncertního repertoáru, nabídnu ji i v Liberci. Mám velikou radost, že v lidech vzbuzuje pozitivní emoce, dojímá je,“ přiznala zpěvačka.

„Autor písně je producent i skladatel Karel Mařík, slova psal Josef Peterka, klip režíroval i za kamerou stál Vratislav Noha. Role romantického tančícího páru v DarkSigts Studios přesvědčili Andronika Tarkošová a Miroslav Suda,“ řekla Deníku Kateřina Králová od Warnerů.

Tím však letošní novinky okolo Heleny nekončí. Na přání fanoušků vydali u Universal Music luxusní reedici jedno z nejprodávanějších alb Heleny Vondráčkové, které těší její fanoušky. „Připomeňte si na dvou CD ty největší hity jako Tichá noc, Chtíc abys spal, Vůně Vánoc či Vánoce jako hrom. Nechejte se unášet tou pravou vánoční náladou. Album Vánoce s Helenou je už v obchodech,“ připomněla Tereza Burdová z Universal Music. K jubilejnímu 25. výročí od původního vydání nyní vycházejí Vánoce s Helenou v rozšířené edici na dvou CD. První disk, to je původní kolekce nejkrásnějších vánočních písní, která se pyšní platinovým oceněním za prodej více než 100 000 nosičů.

Druhý disk je unikátní záznam živého provedení alba s hosty Martou Kubišovou, Karlem Černochem i Jiřím Kornem. Živý koncert z Lucerny vysílala v roce 1996 i Česká televize. Kolekci doplnil výpravný booklet se všemi texty. To aby si fanoušci mohli zazpívat své písničky s Helenou u vánočního stromku. A navrch je kolekce unikátních fotografií.

A takto na svou vánoční novinku upozorňuje sama Helena Vondráčková na YouTube:

Dost bylo s Helenou vzpomínání, říkáte si snad. Ale ne, Supraphon ještě na podzim 2021 vydal její vůbec první sólové album, dnes už historický retro kousek Ostrov Heleny Vondráčkové. „Úvod sedmdesátých let byl chvílí, kdy se naše populární objevy druhé poloviny předchozí dekády propracovaly k debutovým LP deskám. Vedle předtím obvyklé praxe sesypat dohromady již vydané singly se dařilo točit opravdová alba s atraktivním obsahem i obalem. Ostrov Heleny Vondráčkové je v tom směru dobrý příklad. Dobu dokreslují četné pestré CD bonusy, nabízí-li jinojazyčné verze v angličtině, polštině, francouzštině, němčině i v japonštině. Dokonalá profesionálka v zajímavém repertoáru zkraje další fáze dosud nekončícího hudebního vývoje, to je skutečný Ostrov,“ dočtete se v textu Supraphonu k té pěkné desce z roku 1970.

Malovaný džbánku tu má slova česká i francouzská, Winner Take is all od Abby je anglicky, Čas je proti nám v německém originále psal první Helenin muž z NDR Helmut Sickel a rarita je tu Ostrov pokladů jako japonská Tkarajima. Ta s vokálem Marty Kubišové z roku 1969 album uzavírá.

A co napevno zazmí v pátek v Liberci? Podle tour manažerky Vondráčkové třeba Dlouhá noc, Já půjdu dál, Dvě malá křídla a samozřejmě i koledy.

Radek Strnad