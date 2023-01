Hrady CZ se konají na významných českých a moravských historických památkách vždy v pátek a sobotu od 14. července celé léto včetně prvního zářijového víkendu. Oproti ostatním festivalům Hrady CZ spojují hudební zážitek s návštěvou jednotlivých hradních památek, na které je vstup v rámci vstupenky zdarma. Jedinečnou festivalovou atmosféru budou moct návštěvníci letos zažít na Točníku, Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a Bezdězu, kde bude 1. a 2. září poslední zastávka.

„Nadcházející osmnáctý ročník bude tím nejnadupanějším v historii festivalu. Potvrzené máme tři nejpopulárnější české kapely – Kabát, Kryštof a Mirai. Vyslyšeli jsme přání tisíců skalních fanoušků a vracíme do všech areálů dvě velká pódia a v těsné blízkosti nejkrásnějších památek osmi regionů v České republice postavíme rozlehlé profesionálně vybavené areály,“ říkají promotéři Michal Šesták a Viktor Souček. Na festivalových zastávkách zahrají také Dymytry nebo Michal Hrůza s kapelou.

KVÍZ: Co znamená únor bílý a kam si v březnu vlezem? Znáte lidové pranostiky?

Cílem festivalu Hrady CZ je mimo jiné podpořit rozvoj turistického ruchu a zviditelnění historických památek v Čechách i na Moravě. Festival každoročně v rámci programu nabízí také tzv. hradní karnevaly a maškarní průvody v okolí památek s vyhlášením nejlepších masek.

Do konce února je možné zakoupit v předprodeji víkendové permanentky za 1350 korun, permanentky s VIP kempem za 1800 korun nebo s VIP kempem PLUS za 2500 korun. V nabídce jsou i samostatné vstupenky do kempů nebo rodinné vstupenky za 3870 korun či permanentky Exkluziv s možností vstupu do backstage v limitované sérii za 3800 korun. Oproti tomu na místě bude stát například víkendová permanentka pro jednu osobu 1900 korun a rodinné permanentky nebudou v prodeji.

Oznámené termíny a místa pro Hrady CZ 2023:



14. - 15. 7. Točník

21. - 22. 7. Kunětická hora

28. - 29. 7. Švihov

4. - 5. 8. Rožmberk nad Vltavou

11. - 12. 8. Veveří

18. - 19. 8. Hradec nad Moravicí

25. - 26. 8. Bouzov

1. – 2. 9. Bezděz

Zdroj: Youtube

Martina Chvojka Reková, www.hradycz.cz