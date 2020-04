ILMA přivezla zlato z ME v Moskvě

V březnu se vrátila reprezentace ČR z tanečního ME v Moskvě. Česká republika se pyšnila druhým místem co do počtu medailí a odvezla si tak mnoho titulů mistrů Evropy.

Turnovská Taneční a pohybová škola ILMA slavila na ME úspěchy. | Foto: ILMA