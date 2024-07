Jablonecké pozlátko

Od slunce pozlacená Nisa pádí úbočím, jež zelená se z jara.

S každou vlnou odplouvá mládí,

ač rodná řeka není věkem stará.

Našli lidé zlato a drahé kovy v říčním korytu Safírového potoka.

Jen čekám, co jim řeka poví až k ní přijdou jednou do roka.

Jablonec, toť perla severních Čech,

jež byla do prstenu Jizerek vrytá.

Z krásy rodných hor se tají dech,

však leckomu zůstane navždy skrytá.

Na dně Nisy září plno zlata,

když slunce v ní nožky smáčí,

ta řeka s naším krajem spjatá

dlouhá staletí Jabloncem kráčí.

Petr Havel