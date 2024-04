V Jablonci nad Nisou se konalo výběrové kolo Dětské Porty, kde mladí talentovaní umělci bojovali o postup do finále. Rekordní počet účastníků předvedl širokou škálu hudebních vystoupení, od sólových výkonů po skupinová tělesa, a porota měla opravdu z čeho vybírat. Nadějní interpreti nejen zaujali svými hlasovými schopnostmi, ale i instrumentálním uměním, což slibuje velkou budoucnost české hudební scény.

Předkolo Dětské Porty v Jablonci nad Nisou. FOTO: Studio Kokos / Jaroslav Handlíř | Foto: Studio Kokos / Jaroslav Handlíř

Den po Severočeském kole dospělácké porty nastoupili v neděli 21. 4. na scénu útulného jabloneckého Klubu na Rampě junioři a začalo výběrové kolo do finále v Kroměříži. Tentokrát se zúčastnilo rekordních 16 skupin, duet či jednotlivců. Dětská Porta je rozdělena do pěti věkových kategorií. Nejsilnější na počet byla kategorie sólistů v rozmezí 11-15 let. A hned tady se o jedno postupové místo a případnou divokou kartu střetlo trio vynikajících interpretek. Zajímavostí je, že v severočeském kole se často objevují zpěváci a zpěvačky nejen s kytarou ale také s klavírním doprovodem.

Vynikající byla Ina Bauerová, která si odnesla ocenění poroty za instrumentální výkon na klávesy. Další dvě vynikající zpěvačky si to na férovku rozdaly o přímý postup. Porotu zaujal nejvíce nový objev, Zdenka Bursová, která hned při první účasti si vyzpívala postup. Stejně kvalitním výkonem nadchla i jedenáctiletá Anežka Kočárková nebo Eliška Hubeňáková, obě písničkářky obdržely divokou kartu. V kategorii 15-18 let se utkala dvě tříčlenná dívčí tělesa, FaCool a Doly přes celý hory. Porota nakonec vyhlásila dvě první místa. Kategorii nad osmnáct let opanovalo energií naspeedované Duo K2. Holky strhujícím výkonem doslova rozvibrovaly sál. Za zmínku stojí i další budoucí star Kiko Palán, který ještě ani jedenáct let nemá, ale který schován za velikými klávesy doslova protančil své vystoupení a taktéž se do Kroměříže podívá.

Porota ocenila i další mladé umělce, i když bez postupu do finále. Cenu za pódiový projev obdržel Rudolf Zbořil (již v 15 má svůj pseudonym a obecenstvo doslova zbořil svou přímostí), za autorskou tvorbu si odnesla diplom Lea Tůmová doprovázející se na ukulele a objevem kola se stal mladý zpěvák cowbojských písní Matěj Schernstein.

Celé odpoledne odsejpalo od ruky, organizátorky Studia Kokos rozdávaly úsměvy na všechny strany. Ze svých svěřenců měly upřímnou radost. Porota letošního kola byla ve složení: Jaroslav Handlíř (bluegrassový hráč, autor mnoha textů, lektor, kapelník, člen kapel BG Bazar, Funny Grass…), Tomáš Mandinec (vynikající kytarista a zpěvák z kapely Bunch of Folks), Milana Havlíčková (klavíristka skrz žánry, vyhledávaná učitelka hudby) a host odpoledne Jakub Lenz (známý hitmaker pro popové hvězdy jako je Eva Burešová, Marek Ztracený…, vynikající kytarista). Celým dnem provázel zkušený moderátor Václav Vít, mnoho let přezdívaný jako Fousatá Beruška.

Odpoledne uzavřel svým výchovným koncertem písničkář Jakub Lenc, který si pozval některé mladé účinkující na pódium ke spolupráci se slovy "kapelu vyrobím za pět minut." A vyrobil. Na svém facebookovém profilu pak napsal: "Úplně mi spadla brada nad úrovní těch dětí, normálně jsem byl úplně nervózní, že mám po nich hrát.. No zřejmě slušnej oddíl :-))" Na závěr zazpíval společně duet s Alenou Schernstein Vítovou, jednou z hlavních organizátorek soutěží. Shrnuto do jedné věty: nádherné odpoledne plné mladé muziky.

Studio Kokos / Jaroslav Handlíř