Radim Zenkl (mandolína, flétny, didgeridoo, zpěv) natočil osm CD, spolupracoval jako studiový hráč na více než 60 CD a vynalezl speciální mandolínovou techniku, při které nástroj zní jako dva nástroje současně. Koncertně a studiově spolupracuje s hráči nové akustické hudby, jako je např. Béla Fleck, Jerry Garcia, David Grisman, Mike Marshall, Jerry Douglas, Stanley Jordan a další. Během návštěvy Irska v roce 1999 začal také hrát na tradiční irské píšťaly a postupně na další flétny z celého světa. Zenkl se také objevil na pódiích mnoha zemí všech kontinentů. V České republice ho, kromě sólových vystoupení, měli posluchači možnost slyšet ve spolupráci s hráči a skupinami jako je např: Druhá tráva, Buty, Čechomor, Jiří Stivín, Vlasta Redl, Hradišťan, Bratři Ebenové, Vladimír Mišík, Karel Plíhal, Waldemar Matuška, Samson Lenk a v televizních pořadech Snídaně s Novou, Dobré ráno, Na plovárně, Gejzír, Noc s Andělem a dalších.

Světoví multiinstrumentalisté Radim Zenkl a Ondra Kozák vystoupí v Jablonci nad Nisou.

Ondra Kozák (kytara, housle, dobro, baskytara, zpěv) se věnuje převážně akustické hudbě: bluegrass, folk, new acoustic. Podílel se na více jak 20 studiových albech s různými skupinami, se kterými celkem 4x vyhrál prestižní soutěž o evropskou kapelu roku na francouzském La Roche Bluegrass Festivalu. Při různých příležitostech spolupracoval s významnými osobnostmi světové hudební scény, např: Mike Marshall, Dan Crary, Tony Furtado, Beppe Gambetta, Dale Ann Bradley, Steve Gulley, Cia Cherryholmes, Mike Compton ad. Organizuje hudební workshopy, připravuje podcast pro muzikanty, založil online hudební dílnu a je autorem několika výukových publikací.

Znáte Jablonecko? Máte tu nějaké oblíbené místo?

Radim Zenkl: Můj bratr Jiří tu před časem bydlel, spolupracoval s Jabloneckým pivovarem (sladovnou). Rád vzpomínám na letní i zimní návštěvy u něj a výlety do Jizerských hor.

Ondra Kozák: Jablonecko znám hlavně jako muzikant a obdivuji místní scénu, která dlouhé roky funguje jako podhoubí pro spoustu mladých talentů v oblasti folkové, country a bluegrassové hudby. Tyršovy sady jsou nádherné a já se těším, že si tam po několika letech znovu zahraji.

Co je nového ve vašem duu a na co se mohou návštěvníci koncertu v Jablonci těšit?

Radim Zenkl: Budeme hrát písně a skladby z našeho společného CD „Eastern Grass“, které je takovým žánrovým průnikem amerického bluegrassu a naší lidové hudby, a také přidáme něco z irské a skotské muziky (Celtic) a swingu. Nejnovějším hudebním nástrojem našeho arzenálu je méně známá polská gorolská koncovka, dlouhá 115 cm, kterou také předvedeme.

Ondra Kozák: Naši desku „Eastern Grass“ považujeme stále za novou (2022). Jak říkal Radim, věrně reprezentuje naše živá vystoupení. Na těch, stejně jako na desce, zazní spousta různých strunných a dechových nástrojů, pro které se snažíme vždy najít nějaké neobvyklé využití a kombinace.

Je tu léto a prázdniny, jak je prožijete?

Radim Zenkl: Počátkem prázdnin jsme s Ondrou hráli na bluegrassovém festivalu ve Švédsku. Po koncertě v Jablonci mě čeká cesta do USA, na koncerty a letní hudební dílny. Koncem prázdnin máme společná hraní na Moravě.

Ondra Kozák: Částečně doma, péčí o náš příbytek, děti a oslavou mých kulatin, částečně na cestách po naší vlasti i do zahraničí, kromě Švédska, to bude ještě Francie a Slovensko, kde mě čekají vystoupení s Radimem či kapelou New Aliquot a také vyučování na hudebních kempech.

Co prozradíte o svém kolegovi?

Radim Zenkl: Kromě našeho dua hrajeme oba i v dalších seskupeních. Ondra má bluegrassovou kapelu 'New Aliquot', se kterou na jaře vydali CD 'Keep Going', obsahující poutavou autorskou tvorbu doplněnou tradicionálem.

Ondra Kozák: Radim si potrpí na detailní přípravu i následné vyhodnocení všeho, co dělá, což je pro spoluhráče skvělá motivace k domácímu cvičení. Jako hráč jsem se díky spolupráci s ním myslím dost posunul a uvědomil si, že mám(e) do smrti na čem pracovat.

Máte nějakou perličku na závěr?

Radim Zenkl: „No, ona to asi bude doslova taková 'perlička…' V roce 2005 jsem se v jižní Kalifornii zúčastnil velké indiánské slavnosti PowWow. Kromě obvyklých tanců, her a obřadů, tam měli také ukázky svých tradičních kostýmů, které byly posety tisíci barevných, přišitých, miniaturních, skleněných korálků a perliček. Zeptal jsem se tam jednoho staršího Indiána, odkud ty korálky pochází, on mi doslova odpověděl: "From Jablonec."

Simona Lukášová