autor externí dnes 14:20

O víkendu 12. a 13. července se v jabloneckém JBC bikeparku konal 11. ročník závodu světové série ve fourcrossu horských kol, JBC 4X Revelations. Navzdory proměnlivému počasí, které si vyžádalo opravu trati, přilákal závod více než 10 tisíc diváků. Fanoušci si užili adrenalinové souboje a bohatý doprovodný program.

O víkendu 12. a 13. července se v jabloneckém JBC bikeparku uskutečnil již 11. ročník závodu světové série ve fourcrossu horských kol s názvem JBC 4X Revelations. Letošní proměnlivé počasí organizátory velmi potrápilo, středeční přívalový déšť a kroupy doslova spláchly již hotovou trať a bylo tak nutné ji za pomoci celého týmu a dobrovolníků ve čtvrtek kompletně opravit. Odměnou však bylo sobotní krásné počasí, které na kopec přilákalo více než 10 000 diváků, kteří si přišli užít adrenalinový zážitek spojený s bohatým doprovodným a kulturním programem.



Povzbuzování fanoušků dokázalo jezdce vyburcovat k neskutečným výkonům a že letos bylo opravdu na co koukat. Ostré souboje loket na loket, pády, i zápolení o postupová místa. Jinak tomu nebylo ani v samotném finále, které nakonec po několika předjížděcích manévrech dokázal i po jedenácté vyhrát hlavní organizátor a závodník v jedné osobě Tomáš Slavík a zůstat tak na domácí trati dosud neporažený.

„Letošní rok byl jedním z těch náročnějších. Trápilo nás počasí, kvůli kterému jsme museli vlastně znovu postavit téměř celou trať za půl dne, nejistá byla také předpověď na závodní víkend, což přinášelo celému týmu hodně stressu. Nevzdali jsme se a jeli dál, jsem moc rád, že vše nakonec klaplo. Moc si vážím svého jedenáctého vítězství, protože nikdy není zadarmo. Všichni očekávají, že vyhraju a berou to jako automatickou věc, ale pro mě se jedná o nejtěžší fourcrossový závod sezóny, protože organizovat a závodit naráz není snadné. Vyprofilovalo se nám tu také dost domácích riderů, kteří mají trať perfektně najetou a dokážou tak perfektně konkurovat. Myslím, že si letošní ročník užili rideři a diváci, bylo opravdu na co koukat. Chtěl bych všem moc poděkovat, bez vás by to nikdy nešlo," pochválil Slavík.

Na podiu během vyhlášení vítězů tak i letos dominovali domácí jezdci. Za prvním Tomášek Slavíkem se umístil jablonecký Pavel Reinl, pátou příčku pak obsadil Petr Pala. Třetí příčka patřila polskému závodníkovi Gustawovi Dadelovi a čtvrté místo si po pádu ve finále vyjel rakouský jmenovec vítěze Hannes Slavik.

Na nejtěžší fourcrossové trati světa si to letos rozdaly v hojném počtu i ženské závodnice. Prvenství tentokrát urvala americká závodnice Abigail Hogie, následovaná nadějnou lokální závodnicí Karlou Bobkovou. Bronz si vyjela angličanka Kate Oldfield. Čtvrté i páté místo opět zůstalo v Jablonci a to v rukou Veroniky Novákové a Karolíny Poláškové.

JBC 4X Revelations podporuje mladé naděje a tak je již několik let do programu zařazen také závod dětí Revelations KIDS event. Mladí jezdci si tak mohou vyzkoušet atmosféru velkých závodů. V mladší kategorii do 12 let zvítězil polský závodník Aleksander Witas. Starší kategorii pak vyhrál domácí bratr stříbrného Pavla Reinela Nicolas Reinl.

Nezklamal ani doprovodný program. I letos závod přivítal leteckou exhibici mistr Evropy v akrobatickém létání a vítěze závodu Red Bull Air Race Martina Šonky, který se nad kopcem v Jablonci už cítí jako doma a každý rok posunuje své představení o úroveň dál. Během jeho triků tuhla krev v žilách a zastavoval se dech.

Večerní afterparty pak nenechaly nikoho v klidu, kapely i DJs rozhýbali všechny přítomné.

Letošní ročník považují organizátoři rozhodně za velmi vydařený. Obrovské množství domácích fanoušků, kteří vzali závod za svůj a podporují ho neskutečným způsobem, ale také lidé z celé ČR a dokonce i Evropy a světa, kteří se sjíždí na červencový víkend na sever Čech užít zážitek, který je prostě a jednoduše nezapomenutelný. Děkujeme, bez fanoušků by to nešlo. Stejně tak jako bez sponzorů, kteří nám věří již několik let. Děkujeme Libereckému kraji, městu Jablonec nad Nisou, skupině ČEZ, GHOST bikes, Red Bull, pivovaru Rohozec, ARaymond, GoPRO, Peugeot MK Cars, Kodak Jakoubě a dalším. Velký dík patří také sehranému organizačnímu týmu celé akce.

A samozřejmě nekončíme, další ročník JBC 4X Revelations je již nyní plánován na 12.7.2025, tak si tohle datum zapište, ať se na kopci sejdeme v co největším počtu!

Výsledky JBC 4X Revelations 2024:

Muži:

1. Tomáš Slavík

2. Pavel Reinl

3. Gustaw Dadela

4. Hannes Slavik

5. Petr Pala



Ženy:

1. Abigail Hogie

2. Karla Bobková

3. Katherine Oldfield

4. Veronika Nováková

5. Karolína Polášková



Odkazy:

Replay JBC 4X Revelations 2024:

https://www.youtube.com/live/RI6N4Y8GZL4?si=zoOszh0BmGYtPA6K

Hightlights 2024:

https://youtu.be/gdNeCbbW_rk

jbc4Xrevelations.com

Mohlo by se vám líbit: Do Jiřetína se opět sjížděly veterány za Krtečkem do Jizerských hor