Máme pro vás nádhernou zprávu, která nám všem vykouzlila úsměv na tváři! Rodiče malé Dorotky z Jablonce nad Nisou, pro kterou jsme společně vybrali ve veřejné sbírce 1 milión korun, nám poslali srdečné poděkování a video Dorotky s jejím roztomilým úsměvem. Díky vám všem, kteří jste přispěli, můžeme přinášet radost a naději tam, kde je to nejvíc potřeba.

Roční Dorotka z Jablonce nad Nisou byla zdravá a usměvavá holčička, ale v lednu 2024 se její svět zhroutil. Dorotku a její maminku srazil na přechodu nepozorný řidič a způsobil Dorotce těžké ublížení na zdraví s trvalými následky. Její malé tělo, ještě tak nedávno plné radosti a energie, nyní bojovalo o život.

Podstoupila několik operací lebky a mozku, má zavedenou sondu do žaludku pro příjem potravy a další zdravotní problémy. Byla hospitalizována na neurochirurgii v Motole, kde probíhala intenzivní léčba, fyzioterapie, ergoterapie a logopedie. Podstoupila několik operací lebky a mozku, má zavedenou sondu do žaludku pro příjem potravy a další zdravotní problémy. Do budoucna ji čeká náročná rehabilitace, kterou bohužel zdravotní pojišťovna nepodporuje.Teď se jí dočká. A to díky všem, kteří Dorotku s pomocí Nadace Preciosa podpořili.

Lenka Šimková / Nadace Preciosa